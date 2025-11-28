La arenga del PF canadiense de Colo Colo que sorprendió a todos: “¡Contagien a la gente!”

Colo Colo se enfoca en su partido clave contra Cobresal para lograr un cupo a la Copa Sudamericana. Los albos vienen de un muy buen triunfo en el Estadio Monumental, donde golearon a Unión La Calera y se instalaron en zona de clasificación, lo que quieren ratificar hoy.

Este jueves, el Cacique compartió el Lado B del triunfo sobre los cementeros y hubo una imagen que destacó mucho: la del preparador físico de los albos, el canadiense Paolo Pacione, dando una charla a los jugadores justo antes de la salida al precalentamiento a la cancha.

“Muchachos. Es un orgullo estar en casa, pero el deber de ustedes es el contagio, el compromiso y la entrega. Y eso tiene que ser evidente en la cancha cada segundo. Reímos, soltamos, pero allá tenemos que trabajar con todo. Y cuando van todo, cada ladrillo cuenta”, dijo.

“Hoy es otra pieza para el éxito nuestro. Vamos con todo. Contagien a la gente, contagien al compañero. No siempre va a ser fácil, pero en ese momento van con todo. ¡Estamos listos, carajo, dale!”, alentó la mano derecha de Fernando Ortiz.

Paolo Pacione, el canadiense que es clave en Colo Colo

Hace solo unos días, Paolo Pacione, preparador físico del cuerpo técnico de Fernando Ortiz, habló sobre su trabajo en Colo Colo. “Veo muy bien al equipo. Desde el día uno hubo disposición de trabajar y encontrar la mejor forma. Estamos en crecimiento todavía”, dijo.

“Diría que el equipo está en su peak de rendimiento. Falta muy poco, hicimos un gran trabajo los últimos dos meses. Nos estamos empujando más”, sumó.