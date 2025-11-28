Colo Colo perdió por goleada ante Cobresal (3-0) en el duelo que aparecía como final por un cupo a la Copa Sudamericana 2025, en el estadio El Cobre de El Teniente. Entre los bajos rendimientos albos, las mayores críticas apuntan a Emiliano Amor…

El defensa albo cometió un grosero error a los 11 minutos, el que terminó en el primer gol de Cobresal, abriendo el camino para la durísima derrota del Cacique. Tras el duelo habló con los medios para hacer una fuerte autocrítica.

“De análisis no puedo hacer mucho, tengo mucha bronca porque obviamente está a la vista que el primer gol viene de una pifia mía. Me hubiese encantado haberlo resuelto de otra forma. (…) Le quise dar el pase al Tuto De Paul, pero le doy un pase de mierda y se la llevó Munder“, dijo Amor.

ver también Chambonada: Cobresal madruga a Colo Colo con un gol gracias al brutal condoro de Emiliano Amor

La bronca de Emiliano Amor tras costoso condoro en Colo Colo

Agrega que “lamentablemente no lo hice, pero me hubiese gustado haberla mandado a la mierda y no lo hice. Hay que dar la cara, tengo que hacerlo ahora y bancar lo que se venga. Lo bueno es que siempre hay revanchas, con la esperanza de que el próximo partido podamos clasificar a copa, pero tengo mucha bronca ahora“.

Amor regaló el primer gol de Cobresal a Colo Colo: dura y triste autocrítica.

“Hoy tengo mucha bronca, no puedo estar pensando muy claro la verdad por el primer gol. Pero doy la cara y después a partir de mañana o pasado a preparar el partido con Audax, con la esperanza intacta de que podamos ir a Copa. Sabemos que no depende de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido”, complementó.

Publicidad

Publicidad

Amor reconoce que su acción “condiciona a Colo Colo. Hago el mea culpa que tengo que hacer, la autocrítica que tengo que hacer y lamentablemente es así“.

ver también Tabla Liga de Primera: Cobresal da el gran golpe a Colo Colo y sueña con la Sudamericana

“Me hubiese encantado no estar acá dando la cara. Pero entiendo esto, lamentablemente tengo que dar la cara, es así. Cuando uno comete un error involuntario… lamentablemente hay partidos buenos y malos, y hoy con esto que pasó fue un partido muy malo mío“, sentenció Emiliano Amor.