Universidad de Chile tiene solo dos partidos por delante antes de cerrar este 2025 y, con esto, iniciar la planificación del próximo año. Uno los puntos importantes al respecto será la renovación de varias figuras, algo que debe ser bien analizado por la dirigencia de Azul Azul.

Marcelo Díaz está en ese lote que termina su vínculo ahora en diciembre, por lo que son varios los que arrojaban teorías sobre el futuro del ídolo azul. Y ojo, que en su momento incluso se pensó en su retiro.

Sin embargo, nada eso, ya que el histórico volante tendría todo acordado para seguir por una temporada más con la U.

Chelo Díaz a detalles de renovar en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, solo falta la firma de Marcelo Díaz para que se haga realidad su renovación con los azules y así llegar a tres temporadas en el club tras su regreso desde Audax Italiano.

Así las cosas, la U sigue avanzando en mantener una base importante pensando en el próximo año. Ya están renovados Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Javier Altamirano, listado al que ahora se agregará el volante de 38 años.

Marcelo Díaz renovará su contrato en Universidad de Chile con 38 años en el cuerpo. | Foto: Photosport.

Los números de Marcelo Díaz en la U

El este 2025 el Chelo ha disputado un total de 38 partidos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana, seis en Copa Libertadores y una en la Supercopa. No suma ni goles ni asistencias en 2.503 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.