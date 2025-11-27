Desde que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictaminó que Michael Clark deba salir de la presidencia de Azul Azul por su responsabilidad en infringir la ley del mercado de valores como director de Sartor, desapareció del mapa público.

Luego de varias semanas en que el empresario sacó la voz para defender a Universidad de Chile por conflictos con Independiente, Colo Colo, Católica y la ANFP, entre otros, ahora se escondió. De todas formas, ya efectuó su apelación al fallo y amenaza con llegar a la Corte Suprema.

En medio de este panorama, el bloque opositor a Clark en Azul Azul, donde aparecen directores como Daniel Schapira o Juan Pablo Pavez, le puso fecha definitiva para activar el plan que tiene como objetivo sacar al directivo del club.

Oposición a Clark activa plan para sacarlo de la U

Según dio a conocer Radio ADN, en la presente jornada se realizó reunión de directorio en la concesionaria, la cual se extendió por 30 minutos y “se limitó a aprobar o rechazar los balances financieros del club”, sin espacio para emplazamientos.

Por ello, desde la oposición a Clark tienen agendada una fecha en el calendario para llevar a cabo su plan para sacarlo de Azul Azul, y por consiguiente de la U: “la próxima reunión de directorio extendido, fijada para el jueves 4 de diciembre“.

El medio de comunicación señala que en esa fecha, “se desarrollará la petición formal por parte de la oposición para que el presidente renuncie a su cargo”. Aunque desde el oficialismo creen que el empresario es inocente de todo lo que se acusa.

Michael Clark vive jornadas claves para su futuro como presidente de Azul Azul (Photosport)

¿En qué está la situación legal del directivo?

Según reveló Radio Cooperativa, Michael Clark junto con sus abogados ya presentaron la apelación al fallo ante la CMF, lo que sería una estrategia para “estirar el chicle” y es el paso previo a iniciar su defensa en la Justicia Civil, donde tiene otras tres instancias.