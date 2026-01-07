Tras ser cortado en la U: Los dos clubes que buscan a Leandro Fernández

Universidad de Chile se refuerza a lo grande. El equipo ahora comandado por Francisco Meneghini confirmó a Eduardo Vargas, además están prácticamente listos Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Esto significa una sobrepoblación de delanteros, lo que decidió zanjar este mismo miércoles el nuevo DT azul. Es que tras la práctica matutina, Paqui se acercó a Leandro Fernández para informarle que no será considerado está temporada.

ver también Ídolo de U de Chile explica por qué buscan puros ex Colo Colo: “Pasado, pisado, como dicen”

El delantero que se ganó el corazón del hincha azul no tiene espacio en el esquema del adiestrador y por lo mismo ahora debe buscar club en el inicio de año. Golpe no menor para uno de los jugadores que más rindió en los últimos años con 33 goles y 23 asistencias en 99 partidos.

¿Qué clubes buscan a Leandro Fernández?

La salida de Leandro Fernández rápidamente se esparció y de inmediato sumó a dos importantes clubes que desean seguir con sus goles. Según Radio Cooperativa el primer candidato es un viejo conocido como Defensa y Justicia. El cuadro trasandino ha intentado repatriar al jugador en más de una ocasión.

Encuesta¿Qué te parece la salida de Leandro Fernández? ¿Qué te parece la salida de Leandro Fernández? Ya votaron 0 personas

Pero ahora se sumó un nuevo equipo como O’Higgins de Rancagua. El elenco ahora comandado por Lucas Bovaglio disputa la Copa Libertadores y se mete en la pelea por quedarse con la carta del Lea.

Publicidad

Publicidad

ver también El gran problema que tiene U de Chile con los abonos: no tiene estadio definido para 2026

Ahora será fundamental la tarea que haga su agencia de representación Score Fútbol. Empresa donde es dueña Christian Bragarnik, por lo que los celestes -y por la competencia internacional que enfrentan- podrían dar la gran sorpresa del mercado.

Lea Fernández dejó la U y ahora lo siguen dos clubes importantes

¿Qué jugadores borró Paqui Meneghini en la U?

A la salida de Leandro Fernández, este miércoles se informó la extensa lista de cortados por Paqui Meneghini en la U. Además del Lea se suman Antonio Díaz, Renato Huerta, Jeison Fuentealba, Sebastián Rodríguez, David Retamal y Flavio Moya.

Publicidad