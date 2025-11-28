Tras una larga carrera en clubes, que abarcaron casi dos décadas, uno de los campeones de América con la Selección Chilena colgó los botines hace algún tiempo y ahora, el partido con el que cerrará su carrera en el profesionalismo está cada vez más cerca.

José Rojas, histórico capitán de Universidad de Chile, tendrá su partido de despedida el próximo 29 de enero del 2006 y en conversación con AS, entregó detalles de lo que vendrá.

“Estoy muy emocionado, con muchas ganas de que llegue el día de mi despedida y poder disfrutar al máximo. Estamos muy contentos con el equipo, trabajando, organizando todos los detalles y poniendo toda la energía en este evento, queremos que sea un día inolvidable“.

Pepe Rojas se sincera tras su retiro

El exjugador azul colgó los botines el 2023, revelando que no fue una decisión compleja. “Tuve la fortuna de yo decidir dejar el fútbol y creo que eso es la tranquilidad que me queda. Sentí que era el momento para hacerlo, aunque mi hijo mayor me decía que siguiera jugando, pero era lo que yo sentía y decidí cerrar esa etapa”.

Añadiendo que para él es muy especial que la despedida se haga en el Estadio Nacional. “Para mí tiene algo demasiado especial por los momentos que me tocó vivir ahí”.

Pepe Rojas se despedirá de la hincha el próximo 29 de enero/Photosport

“Son muchos recuerdos inolvidables, los que primero se me vienen a la cabeza son las finales que disputé con la U ante la Católica, la final de la Sudamericana y la Copa América. Son hitos muy importantes que marcaron mi carrera y también marcaron a muchísima gente”.

Asimismo, menciona que tras su retiro se ha dedicado a compartir más con su familia y se ha dedicado a otras áreas profesionales. “Tengo una productora de eventos (NoStop), más dedicado a lo corporativo, pero en líneas generales disfrutando de todo esto. El fútbol por supuesto que no lo he dejado de lado, he ido harto al estadio a ver a la U con mis hijos, ahora lo puedo vivir y disfrutar como hincha”.