Pese a que aún no termina la Liga de Primera, un equipo que se mueve rápido en el mercado de pases para el 2026 es U de Chile. Los azules ya tienen avanzadas conversaciones por refuerzos, siendo el último de ellos un arquero.

Según informó Manuel de Tezanos en Todos Somos Técnicos, “yo tengo información de que (Sebastián) Pérez es muy probable que vaya a la U. Más del 90% (avanzado)”.

Y si hasta Johnny Herrera aplaudió la movida azul, este jueves surgió nueva información en relación a la operación con los árabes. Es que en el CDA no la tendrán tan fácil como pensaban.

¿Qué pasa con Sebastián Pérez rumbo a U de Chile?

Pese a estar lesionado actualmente, las buenas campañas de Sebastián Pérez hicieron que U de Chile arremetiera con todo por su fichaje. Eso sí, desde Palestino alzaron la voz.

Sebastian Pérez en Palestino, con gran campaña /Photosport

“Sebastián Pérez tiene un año más de contrato con Palestino”, avisó el periodista de DSports Chile, Marco Escobar. Rápidamente se alertaron los hinchas azules en redes sociales, poniendo en duda el fichaje.

Por su parte, el periodista Coke Hevia también aportó novedades del caso del “Zanahoria”, diciendo que “tiene contrato vigente (renovación automática por la lesión)”.

“Le seduce la U, pero tiene un año más, por ende, Palestino tendría que agarrar algo. No digo que no se dé, pero taaaan avanzado lo dudo”, cerró, dejando incierto el futuro del fichaje.