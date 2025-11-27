Todo parece apuntar a que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el entrenador de Universidad de Chile. El argentino le pondrá fin a su etapa con los azules en diciembre, lo que obliga a tener que buscar un nuevo entrenador en el conjunto laico.

En ese sentido, uno de los nombres que más fuerza toma para dirigir a la U es el de Francisco “Paqui” Meneghini, argentino que actualmente está dirigiendo a O’Higgins.

Pese a la buena campaña del trasandino con los rancagüinos, su opción en el bulla no convence del todo en la huestes azules. Es una alternativa interesante, pero hay quienes apuntan a algo mejor para dar un salto definitivo en el ámbito internacional.

Campeón con la U rechaza a Francisco Meneghini

En ese grupo se encuentra Patricio Mardones, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que “Meneghini ha hecho buenas campañas, pero yo creo que sería alternativa. Hay que pensar que la U tiene que dar un salto mayor, ese salto mayor significa resultados, necesita que le vaya bien y conseguir logros”.

“Para llegar a la U se necesita un entrenador de trayectoria mayor, sin desconocer que él es un buen DT y que está forjando su carrera, pero no sé si es el momento para él”, agregó.

Francisco Meneghini podría ser quien reemplace a Gustavo Álvarez en la banca de Universidad de Chile. | Foto: Photosprot.

En ese sentido, el bicampeón con los azules afirmó que “es un buen nombre por lo que ha hecho, pero no sé si por las urgencias que tiene la U. El próximo año tiene que ser uno de resultados más que jugar bien. No sé si Meneghini es el hombre. Hay que buscar a un hombre con más trayectoria”.

“Sus equipos juegan bien, son agresivos y ha hecho una buena carrera. Pero en la U no solo es jugar bien, es convivir con la prensa, la dirigencia, el hincha, todos y ganar. Su O’Higgins juega bien, pero no tiene la presión que tiene la U”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

