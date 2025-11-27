Un verdadero terremoto se aproxima en Universidad de Chile con el final de la temporada 2025, porque todos los caminos apuntan a que Gustavo Álvarez le pondrá fin a su proceso con los azules.

Si bien el entrenador tiene contrato por todo el próximo año con el cuadro bullanguero, los caminos se alejarán una vez que se termine el partido en el estadio Tierra de Campeones, en la fecha 30 de la Liga de Primera.

Según contaron en DSports Chile, serán los últimos partidos del entrenador, quien ya tiene clasificada a la U a un torneo internacional en la próxima temporada, donde resta definir si es la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

En ese sentido, según el mismo medio, la U ya tiene un nombre para conversar durante las próximas semanas, de manera que llegue a la banca de los azules: Francisco Meneghini.

La dirigencia de la U tiene su favorito para asumir: Francisco Meneghini. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿La U conversa con Paqui Meneghini?

Universidad de Chile ya tiene confirmado que Gustavo Álvarez dará un paso al costado al finalizar la temporada, más allá de tener contrato vigente con el club.

Pese a esto, en un secreto que tienen en el Centro Deportivo Azul, apuntan a un entrenador que siempre ha sido un anhelo de algunos dirigentes: Paqui Meneghini.

Así también lo confirmó el periodista Marco Escobar, quien asegura que las próximas semanas serán claves para llegar a un acuerdo con el técnico de O’Higgins.

“Coquimbo Unido e Iquique serán los últimos partidos de Gustavo Álvarez dirigiendo a la U. Ojo con Francisco Meneghini “Paqui”, en las próximas semanas”, detalló.

