Universidad de Chile planifica lo que será la temporada 2026 y a falta de un goleador, se presenta una opción de mercado gratis. Uno que conocen bien, ya que los hizo sufrir en la Copa Sudamericana.

Si bien todavía no tienen definida la continuidad de Gustavo Álvarez, en silencio desde la plana mayor trabajan en lo que será la conformación de plantel del próximo año. Claro que para esto, será clave saber si logran clasificar a la Copa Libertadores.

Complicó a U. de Chile y quedó libre

Hernán Barcos es uno de los delanteros más reconocidos del fútbol sudamericano. Ha brillado en clubes como Liga de Quito, Palmeiras, Gremio y Atlético Nacional, entre otros. Incluso, pasó por las selección argentina.

Hace algunos años se estableció en Alianza Lima y ahí se convirtió en ídolo. En el club peruano ha marcado 76 goles en 187 partidos y pese a tener 41 años, sigue vigente. Pese a sus buenos números, la dirigencia de los Íntimos decidió no renovar su vínculo y quedará libre.

ver también Histórico de U de Chile cuelga los botines y ya tiene fecha para su despedida: “Estoy muy emocionado”

Esta situación ha generado un escándalo entre los hinchas, ya que Barcos es todo un referente para ellos. Por otra parte, rápidamente han surgido clubes interesados en quedarse con sus servicios para el 2026. Pese a su edad, es un goleador de calidad probada.

Hernán Barcos enfrentó a Universidad de Chile en los cuartos de final de la última edición de la Copa Sudamericana y más de un problema le generó a la defensa del Romántico Viajero. En el pasado, también se había medido ante los Azules en la final de la otra mitad de la gloria en 2011, cuando defendía a Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos termina su contrato con Alianza Lima. Imagen: Getty

¿La U se tentará con Barcos? El delantero que queda libre al término del torneo peruano ha marcado 14 goles en 45 partidos en el 2025. Como dato extra, el Pirata es el segundo máximo goleador argentino en actividad con 341 goles, solo superado por Lionel Messi con 896 anotaciones. Buena oportunidad de mercado para cualquier club interesado.