Claudio Borghi advierte a la U y apunta a los dos jugadores más peligrosos de Alianza Lima

Universidad de Chile ya está en Coquimbo y este jueves se jugará su pasaje a la semifinal de Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez deberá superar a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los dirigidos por Pipo Gorosito llegaron este martes al país y ya afinan los últimos detalles para el encuentro del 25 de septiembre. Lo que será a puertas cerradas por el fallo de Conmebol.

Pese a ello, ambos elencos preparan a su mejor gente para lo que será la “Batalla de Coquimbo” como lo apodaron los hinchas de ambos elencos.

Tema no no menor y que abordó Claudio Borghi, quien recalcó que el 0-0 en la ida no es para confiarse en Universidad de Chile. Es que el Bichi apuntó a los dos jugadores que tendrán los íntimos de titular y que podría complicar al Romántico Viajero.

“Alianza ha realizado una buena campaña. Arriba tiene (Eryc) Castillo que es rapidísimo. Y puede tener espacio si jugadores como Barco o Guerrero te aguantan el balón”, adelantó el ex Colo Colo en Radio Futuro.

¿Qué dijo Claudio Borghi del U de Chile vs Alianza Lima?

Sin embargo, el Bichi se sinceró y apostó sus fichas por la calidad del plantel que tiene Gustavo Álvarez. “Ahora al mirar a cada equipo, me parece que la U es mucho más. Va a ser un partido apretado (…) Si Alianza se cierra, puede jugar por las bandas y la U tiene especialistas”, agregó.

Incluso entregó un potente consejo para Álvarez que contará con todo el plantel a disposición salvo Marcelo Díaz. “Yo en este momento me enfoco totalmente en la Copa Sudamericana, porque además está muy cerca de asegurar un cupo en copas internacionales para el próximo año”, sentenció.