Universidad de Chile inició el viaje a la ciudad de La Serena, lugar donde concentrará a la espera del encuentro ante Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules jugarán en la jornada del jueves, a las 21.30 horas en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso el paso a las semifinales, por lo que contarán con todo el plantel.

Esto, porque pese a que Marcelo Díaz está descartado para enfrentar al equipo peruano por un desgarro que se provocó en el duelo de ida disputado en Lima, va dentro de la delegación.

El capitán de los azules también se embarcó rumbo a la cuarta región, donde jugarán uno de los duelos más importantes de la temporada, además que esperarán el siguiente ante La Serena que se juega el domingo.

Marcelo Díaz se lesionó en la ida contra Alianza Lima. Foto: U de Chile.

La U estará hasta el domingo

Marcelo Díaz viajó junto al plantel de Universidad de Chile para seguir la recuperación de su desgarro en La Serena, donde los azules estarán hasta el domingo.

Hay que recordar que tras el duelo con Alianza Lima, los bullangueros darán vuelta la página para pensar en el compromiso ante Deportes La Serena por la Liga de Primera.

En ese sentido, el capitán azul podrá estar apoyando de cerca a sus compañeros de equipo, teniendo en cuenta que es un pieza fundamenta para los compromisos que se vienen por delante.

Dentro del viaje también viajaron los recuperados Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio, quienes serán alternativas para Gustavo Álvarez en la Copa Sudamericana.

