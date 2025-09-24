Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana 2025

Universidad de Chile vs. Alianza Lima: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Sudamericana 2025

Conoce la transmisión de los Azules por los cuartos de final de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Aianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan por cuartos de final en Copa Sudamericana.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTAianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan por cuartos de final en Copa Sudamericana.

Universidad de Chile rescató un valioso empate en su visita a Alianza Lima el pasado jueves 18 de septiembre, igualando 0-0 en el duelo de ida por la Copa Sudamericana.

Ahora, la llave se definirá esta semana en el partido de vuelta, donde los Azules serán locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la ilusión intacta de avanzar en el torneo.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Alianza Lima y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules Incaicosque se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

  • DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)
Programación Copa Sudamericana 2025: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final

ver también

Programación Copa Sudamericana 2025: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final

Probable formación de U. de Chile vs. Alianza Lima

La oncena titular de los azules, hasta el momento estaría conformada con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

Publicidad
Lee también
¿Presión para Álvarez y Gorosito? Lanús dejó sin DT a Fluminense
Internacional

¿Presión para Álvarez y Gorosito? Lanús dejó sin DT a Fluminense

Pellegrino adelanta el posible cruce con la U: "Es un club..."
U de Chile

Pellegrino adelanta el posible cruce con la U: "Es un club..."

Son tres sorpresas: los citados de la U vs Alianza Lima
U de Chile

Son tres sorpresas: los citados de la U vs Alianza Lima

Pulgar lanza estremecedora confesión: "Salvaron mi carrera"
Chile

Pulgar lanza estremecedora confesión: "Salvaron mi carrera"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo