No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

La U retoma la competencia en Copa Sudamericana, con el partido de vuelta frente a Alianza Lima esta semana.

Por Franccesca Arnechino

Los Azules retoman el camino por Copa Sudamericana 2025.
Los Azules retoman el camino por Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile rescató un valioso empate en su visita a Alianza Lima el pasado jueves 18 de septiembre, igualando 0-0 en el duelo de ida por la Copa Sudamericana.

Ahora, la llave se definirá esta semana en el partido de vuelta, donde los Azules serán locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la ilusión intacta de avanzar en el torneo.

La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Sudamericana

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules Incaicosque se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

  • DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)
¿Está la U? La IA pronostica a los 4 equipos que avanzan a semis de la Copa Sudamericana

¿Está la U? La IA pronostica a los 4 equipos que avanzan a semis de la Copa Sudamericana

Los 4 semifinalistas de la Copa Sudamericana según la IA

ChatGPT fue la herramienta seleccionada, que tras un análisis exhaustivo entre los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana, determinó que los clasificados a semifinales serán: Fluminense, Atlético Mineiro, Once Caldas y la Universidad de Chile.

