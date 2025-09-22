Universidad de Chile rescató un valioso empate en su visita a Alianza Lima el pasado jueves 18 de septiembre, igualando 0-0 en el duelo de ida por la Copa Sudamericana.

Ahora, la llave se definirá esta semana en el partido de vuelta, donde los Azules serán locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la ilusión intacta de avanzar en el torneo.

La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Sudamericana

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile , esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules e Incaicos , que se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Los 4 semifinalistas de la Copa Sudamericana según la IA

ChatGPT fue la herramienta seleccionada, que tras un análisis exhaustivo entre los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana, determinó que los clasificados a semifinales serán: Fluminense, Atlético Mineiro, Once Caldas y la Universidad de Chile.

