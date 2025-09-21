Es tendencia:
¿ESPN o DSports? Confirman el canal que transmite a U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Así puedes ver a los Azules en la vuelta por los cuartos de final en Copa Sudamericana 2025.

Por Franccesca Arnechino

Alianza Lima vs Universidad de Chile.<br /> Cuartos de final, Copa Sudamericana 2025.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTAlianza Lima vs Universidad de Chile.<br /> Cuartos de final, Copa Sudamericana 2025.

Universidad de Chile consiguió un buen resultado en su visita a Alianza Lima el pasado jueves, sellando el partido con un marcador 0-0 en Copa Sudamericana, regresando a Chile con un empate, sin goles.

A pesar de no lograr la victoria, el equipo volvió con calma y ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, que se jugará esta semana con los Azules de local, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sin embargo, no todo fue bueno para los azules. Marcelo Díaz tuvo que salir del partido en el entretiempo por una lesión que, al parecer, es seria, que lo podría dejar sin jugar contra los Aliancistas.

El canal que transmite a U. de Chile por Copa Sudamericana

Así es, porque había dudas con respecto a qué señal transmitiría los duelos de la U por los cuartos de la Copa Sudamericana, debido a que el certamen Conmebol va tanto por las señales de ESPN como por DSports de DirecTV.

En este contexto se dio a conocer que el duelo definitorio entre Azules Incaicosa jugarse el próximo jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, irá en exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

  • DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)
ver también

Contraataque azul: Revelan fuerte denuncia de la U. de Chile a Alianza Lima ante Conmebol

Universidad de Chile consiguió un empate 0-0 frente a Alianza Lima, en el partido de ida por los Cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 – Photosport

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

