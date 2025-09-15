Es tendencia:
Programación de la ida de cuartos de Copa Sudamericana: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle de la programación completa de los duelos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

U. de Chile regresa esta semana a Copa Sudamericana.
© Photosport.U. de Chile regresa esta semana a Copa Sudamericana.

Esta semana vuelve la acción de la Copa Sudamericana. Entre este martes 16 y el jueves 18 de septiembre se jugarán los cuartos de final de ida y uno de los grandes duelos tendrá a la Universidad de Chile visitando Perú para enfrentarse al conjunto de Alianza Lima.

Duelo clave para los universitarios, que de todas maneras no es el único partidazo de la semana, además veremos en acción a otros grandes clubes del continente como Fluminense, Atlético Mineiro, Independiente del Valle y Lanús, entre otros.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer la programación de los cuartos de la Sudamericana, fecha, horario y dónde ver los encuentros del certamen Conmebol.

Programación ida de cuartos de Copa Sudamericana 2025

Martes 16 de septiembre

  • Lanús vs. Fluminense en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a las 21:30 horas de Chile. Transmite DSports y DGO.
Miércoles 17 de septiembre

  • Bolivar vs. Atlético Mineiro en el Hernando Siles de La Paz a las 19:00 horas de Chile. Transmite DSports y DGO.
  • Independiente del Valle vs. Once Caldas en el Ciudad Deportiva IDV a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+.

Jueves 18 de septiembre

  • Alianza Lima vs. Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+.
¿Cuándo se juega la vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana?

Tras los duelos de ida de cuartos de final, no habrá que esperar mucho para los duelos de vuelta, debido a que están programados para jugarse entre el martes 23 y el jueves 25 de septiembre en los siguientes horarios:

  • Fluminense vs. Lanús: 23 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas de Chile.
  • Atlético Mineiro vs. Bolívar: 24 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas de Chile.
  • Once Caldas vs. Independiente del Valle: 24 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas de Chile.
  • Universidad de Chile vs. Alianza Lima: 25 de septiembre de 2025, 21:30 horas de Chile.
