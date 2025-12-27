Atalanta e Inter chocan por la fecha 17 de la Serie A en un duelo clave en ambos frentes. El cuadro nerazzurri quiere dejar atrás el golpe sufrido en la Supercopa de Italia, donde cayó ante Bologna en semifinales, y seguir firme en la cima del campeonato, con un punto de ventaja sobre Milan y dos sobre Napoli.

La Dea, en tanto, atraviesa un buen momento: ganó tres de sus últimos cuatro partidos en la liga, aunque aún se mantiene novena. Además, sigue con vida en la Copa Italia y llega fortalecida tras una contundente victoria sobre Chelsea en Champions League.

¿Dónde ver Atalanta vs. Inter Milan en la Serie A?

El enfrentamiento entre Atalanta vs. Inter Milan por la fecha 17 de la Liga Italiana se juega este domingo 28 de diciembre a partir de las 16:45 horas de Chile en el New Balance Arena, Bérgamo.

El duelo será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, por streaming mediante la plataforma, exclusivo para usuarios previamente suscritos a este tipo de plan.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)