Malas noticias para el Real Betis y Manuel Pellegrini. Es que una de sus figuras y regalones del ingeniero en el cuadro sevillano deberá operarse: se trata de Francisco Alarcón, Isco.

El español padece de una lesión intraarticular en el cartílago, sufrida el pasado 27 de noviembre, para corregir la dolencia se someterá a una cirugía artroscópica de tobillo derecho este lunes.

La lesión ocurrió de forma fortuita en el partido contra Ultrecht por Europa League, en Países Bajos, al golpearse con su compañero Sofyan Amrabat. Con la operación y el postoperatorio, Isco estará al menos un mes más fuera de las canchas.

El momento de Pellegrini y Real Betis

Y no será fácil para Pellegrini, quien atraviesa una polémica en el Betis tras cortar a Ezequiel Ávila, a quien además mandó a buscar club para que deje el plantel.

Tras las fiestas de fin de año, Real Betis volverá a la acción el próximo domingo 4 de enero, como visita contra Real Madrid, por la fecha 18 de la Liga de España.

La complicada misión del Betis y Pellegrini será mantener o mejorar el sexto lugar de la tabla, con cupo a Conference League. El segundo semestre de la temporada pilla a los sevillanos con 28 puntos en 17 partidos.

Isco, de 33 años, comenzó su carrera en Valencia para después vestir las camisetas del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Real Betis. Con Los Merengues fue multicampeón a nivel local e internacional.