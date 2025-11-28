Real Betis superó a Utrecht en la Europa League, pero toda la atención de los hinchas y de Manuel Pellegrini estuvo en la insólita situación que vivieron dos jugadores verdiblancos. Isco y Sofyan Amrabat se lesionaron entre sí, quedando fuera del derbi contra Sevilla.

Apenas iniciaba el encuentro, los dos jugadores del Betis fueron a una pelota y se dieron una patada. ¿El resultado? Isco, quien volvía a la titularidad después de tres meses por una lesión, tuvo que dejar la cancha a los 10′. Amrabat lo mismo a los 15′.

“No van a estar el domingo, seguramente. A Isco le pusieron siete puntos de sutura y no hay lesión ósea ni muscular, pero que le va a tomar un tiempo recuperarse. Eso lo van a contestar mejor los médicos mañana. Isco es imposible que esté el domingo y Amrabat es muy difícil“, lamentó Pellegrini.

“Nunca había visto nada igual“, dijo el entrenador chileno, agregando: “La verdad es que es increíble que a los dos minutos de partido se dé esa situación en que dos jugadores no se ven y se dan un golpe“.

Manuel Pellegrini lamenta una insólita situación en el Real Betis

Con las lesiones de Isco y Sofyan Amrabat, se agranda la lista de bajas del Real Betis para el partido contra Sevilla de este fin de semana. Y es que Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso sufrieron molestias en el duelo contra Girona el pasado fin de semana, y Antony fue expulsado.

El clásico andaluz entre Real Betis y Sevilla se disputará este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por parte del rival, el chileno Gabriel Suazo tampoco disputará el partido, aunque sí su compatriota Alexis Sánchez.