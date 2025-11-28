Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Pese a polémica en Argentina: Conmebol ratifica a Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

El presidente de la AFA mantiene su poder en el fútbol sudamericano, pese a todas sus controversias.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Chiqui Tapia está en el ojo del huracán.
© Getty ImagesChiqui Tapia está en el ojo del huracán.

Un escándalo de proporciones se vive en Argentina con Claudio “Chiqui” Tapia como gran protagonista. Pese a esto, la Conmebol decidió mantenerlo como delegado ante la FIFA.

El título de la Copa del Mundo en Qatar 2022 parecía tapar muchas falencias que se viven en el fútbol argentino, como el caótico torneo con 30 equipos en Primera División. Sin embargo, el polémico título otorgado a Rosario Central parece ser la gota que rebalsó el vaso.

La postura de la Conmebol por Chiqui Tapia

En los últimos días, el escándalo por el torneo de los Canallas ha ido escalando. Desde acusaciones de favorecer al equipo de Ángel Di María o a los clubes que respaldan a Chiqui Tapia, ha generado una profunda molestia en suelo trasandino.

¡Sospechoso! En Argentina castigan a árbitro que expulsó al hijo de “Chiqui” Tapia

ver también

¡Sospechoso! En Argentina castigan a árbitro que expulsó al hijo de “Chiqui” Tapia

Estudiantes de La Plata había sido obligado a realizarle un pasillo a Rosario Central, pero les dieron la espalda a modo de protesta. La rebeldía la pagó cara su presidente, Juan Sebastián Verón, quien fue suspendido por la AFA por seis meses debido a la acción del Pincha.

La sanción a la Bruja le ha echado más leña al fuego de Chiqui Tapia y justo en la antesala de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, que se jugará en Lima, se reunió la Conmebol con el directivo argentino.

Chiqui Tapia con Alejandro Domínguez y Pablo Milad en la final de la Sudamericana. Imagen: Getty

Chiqui Tapia con Alejandro Domínguez y Pablo Milad en la final de la Sudamericana. Imagen: Getty

Publicidad

Desde el organismo con sede en Paraguay, lejos de entrometerse en el conflicto argentino, decidieron darle un espaldarazo de aquellos a Chiqui Tapia. El presidente de la AFA fue confirmado como el representante de la Conmebol ante la FIFA.

“El Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, reunido en Lima – Perú, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, Presidente de la AFA, por unanimidad. Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues”, indicaron. Pese a todo, Chiqui tiene más poder que nunca en el fútbol sudamericano.

Lee también
Estudiantes con miedo a que Chiqui Tapia los mande a la B
Internacional

Estudiantes con miedo a que Chiqui Tapia los mande a la B

Un escándalo: Histórico castigo a Estudiantes por polémico pasillo
Internacional

Un escándalo: Histórico castigo a Estudiantes por polémico pasillo

¡Sospechoso! Castigan a árbitro que expulsó al hijo de "Chiqui" Tapia
Internacional

¡Sospechoso! Castigan a árbitro que expulsó al hijo de "Chiqui" Tapia

Formación confirmada de Colo Colo para la "final" ante Cobresal
Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo para la "final" ante Cobresal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo