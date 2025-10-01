A medida que pasan los días, el recuerdo de la revancha entre U de Chile e Independiente de Avellaneda que terminó en un episodio de barbarie pocas veces visto y un duro fallo a raíz del partido cancelado en la Copa Sudamericana queda atrás. Pero sigue presente.

En la interna del Rojo, parece doler menos. Pero de todas maneras hizo mella en la institución. Sin ir más lejos, el director técnico de aquel entonces ya no está: Julio Vaccari renunció a su cargo luego de alcanzar 10 partidos sin lograr una victoria.

El pro secretario de la AFA, Luciano Nakis, es un fanático reconocido del Rey de Copas. Y sacó la voz por primera vez de un escenario dantesco del que fue testigo presencial. “Estuve en la cancha ese día. Fue una noche lamentable”, manifestó en La Fábrica del Podcast este colaborador cercano a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Independiente igualaba 1-1 ante U de Chile, que ganaba la serie por 2-1 al momento de la suspensión. (Fotobaires/Photosport).

“Dolido. Por más que esté en la vereda política opuesta, siempre quiero que a Independiente le vaya bien. No soy de los que quiere que a su equipo le vaya mal para un rédito personal. Para nada. No quise hacer política en ese momento, no me pareció de caballero”, dijo Nakis, quien asumió abiertamente que es anti Néstor Grindetti.

Nakis añadió que “fui criticado por no decir nada, pero me pareció que no era el momento”. De todas maneras, por su puesto en la AFA, conoce muchos detalles en torno a lo ocurrido. Además de lo que vio en el estadio Libertadores de América aquella fatídica noche.

Funcionario de la AFA hincha de Independiente sigue enojado por el fallo favorable a U de Chile

Luciano Nakis cree injusto que se haya eliminado a Independiente y que U de Chile haya accedido a la ronda de ocho mejores, donde eliminó a Alianza Lima de Perú para ganarse un boleto en la semifinal contra Lanús de Argentina. “Por el conocimiento de la organización, escuchaba de cerca lo que pasaba”, expuso.

“Todo estaba bajo candado. No estoy de acuerdo con el fallo, me hubiese gustado que se definiera en cancha. Y en caso de quedar descalificado un equipo, tendrían que haberlos descalificado a los dos”, agregó el pro secretario del ente rector del fútbol en el vecino país.

Dio detalles de lo que vio desde su lugar en el recinto. “El primer fallo cuando miro a mi palco, miré la tribuna llena y pregunté dónde está el corralito, cómo cuidamos a nuestros socios. Podía pasar lo que pasó. Fue lamentable. No pienso que la violencia haya responderla con violencia”, fue la postura que declaró Luciano Nakis.

Parte de los crudos incidentes en la tribuna Pavoni alta del Libertadores de América. (Fotobaires/Photosport).

“Me hubiese gustado que la gente de Independiente no entrara a la tribuna. Y que ellos quedaran como los violentos. Queda un sabor amargo, en la foto se ve la gente de Independiente. Pero no se vio antes lo que pasó”, cerró Luciano Nakis, quien ya no tiene nada que hacer para subsanar el castigo.

