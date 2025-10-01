U. de Chile ya está en semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús el 23 y 30 de octubre. Los azules se ilusionan con repetir la hazaña del 2011 y lograr su segundo trofeo internacional, aunque su paso por esta competencia no ha sido nada sencillo.

La campaña de la U en este torneo estuvo marcada por lo sucedido en la llave de los cuartos de final contra Independiente, donde serios incidentes obligaron a suspender la revancha, clasificar al Romántico Viajero, eliminar al Rojo y entregar una severa sanción a ambos equipos.

Luego del escándalo en Avellaneda, los azules recibieron multas de 270 mil dólares y el castigo de 14 partidos sin público (siete de local y siete de visita). Como si fuera poco, se agregó una multa de 25 mil dólares por el partido de ida contra Independiente por faltas al Manual de Clubes, al Reglamento de Seguridad y al Código Disciplinario por parte del club chileno.

Ahora, el equipo de Gustavo Álvarez tiene que lidiar con otro castigo, porque Conmebol abrió un nuevo expediente disciplinario, esta vez tras el partido de vuelta contra Alianza Lima. Nuevamente, el club sería multado.

Conmebol abrió expendientes disciplinarios contra U. de Chile y Gustavo Álvarez | Photosport

ver también U de Chile en alerta por la primera baja para la Copa Sudamericana: “Temen por su salud”

Nuevo expediente contra U. de Chile en Copa Sudamericana

El nuevo expediente contra U. de Chile alude a una falta al Artículo 5.1.11.6 numeral 2) Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025. Ahí, se establece que por el atraso en la reanudación del partido “se impondrá una multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 15.000

para el Entrenador por cada minuto de retraso”.

Publicidad

Publicidad

Además, se citan infracciones a los Artículos 5.1.5, 5.1.5.1 y 5.1.11.6 numeral 1) Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025, donde se alude al protocolo del inicio del partido y se acusa otro atraso, este con “multa mínima de USD 20.000 para el Club y una multa de USD 50.000 para el Entrenador por cada minuto de retraso”.

Por último, se mencionan los Artículos 8.1 y 12.2 literal h) del Código Disciplinario de la Conmebol, donde se define una infracción grave de incumplir decisiones, reglamentos o protocolos de Conmebol.