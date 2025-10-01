Universidad de Chile está con una semana en libertad para todo el plantel azul, donde recién volverán a los entrenamientos el lunes 6 de octubre en el Centro Deportivo Azul.

Con la idea de que se les escapó la lucha por el título en la Liga de Primera 2025, por la ventaja que les sacó Coquimbo Unido, una de las metas más importantes está en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El cuadro bullanguero enfrentará a Lanús, el 23 del presente mes en Santiago y el 30 en Buenos Aires, donde hay una alarma que preocupa porque ya podrían tener la primera baja.

Se trata de Matías Sepúlveda, quien está muy complicado con un nuevo desgarro que lo afecta, el que incluso lo puede tener por un mes fuera de las canchas, lo que lo dejaría al margen en la llave.

Matías Sepúlveda está con un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Foto: Javier Vergara/Photosport

Matías Sepúlveda tiene en alerta a la U por la llave contra Lanús

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes encienden todas las alarmas en Universidad de Chile, donde entregaron detalles de la situación médica de Matías Sepúlveda.

“La U teme por el estado de salud de Sepúlveda, quien se podría perder la llave contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana; el volante tiene un desgarro en el isquiotibial izquierdo, lo que lo puede dejar al margen de los choques del 23 y 30 de octubre“, explican.

En ese sentido, ponen sobre la mesa un reciente antecedente de un compañero del club que sufrió con una lesión similar, donde estuvo semanas al margen de los partidos de la U.

“Teniendo en cuenta de que Israel Poblete tuvo una lesión de gravedad similar en la U, lo mantuvo un mes fuera de las canchas, por lo que hay expectación en cómo evoluciona en Tucu Sepúlveda”, precisan.

