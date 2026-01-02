Es tendencia:
Movidas 2026: Puerto Montt sorprende con ocho experimentados refuerzos para el 2026

El albiverde vuelve a jugar en el ascenso y ahora buscará el batacazo para volver a jugar en la Liga de Primera.

Por Felipe Pavez Farías

Puerto Montt quiere dar que hablar en la Primera B
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTPuerto Montt quiere dar que hablar en la Primera B

El mercado de fichajes se mueve y en la Primera B se registran las principales contrataciones. Así lo reporta Deportes Puerto Montt que vuelve a disputar el ascenso y buscará el batacazo para volver a la Liga de Primera. 

El albiverde dirigido por Emiliano Astorga sorprendió con importantes nombres. Los primeros anuncios fueron Kevin Egaña, Ariel Morales, Jesús Pino y Byron Nieto. Luego vino Manley Clerveaux proveniente de Colo Colo. 

Destapan la razón por la que Colo Colo decide enviar a la Primera B a Manley Clerveaux

ver también

Posteriormente se sumo Juan Jaime ex Copiapó y Temuco. Luego Gonzalo Collao, formado en la U con pasos por Cobreloa y Palestino entre otros. Y para cerrar el anunciado fue Jason Flores. 

El volante ofensivo de 28 años cuenta con experiencias por Unión Española, Antofagasta, Curicó y Recoleta. Incluso tiene partidos por Copa Sudamericana y Libertadores. 

“Lo mejor está por venir. Súbete al Velero 2026”, recalcaron desde Puerto Montt que se ilusiona con dar el batacazo este año. 

¿Cuándo parte la Primera B? 

Según el calendario de la ANFP, la Primera B se dividirá en dos competiciones en este 2026. La primera etapa será la fase regular entre el 16 de febrero y el 1 de noviembre. Tras ello, se detalla que la liguilla se disputa entre el 2 de noviembre y el 29 del mismo mes. 

