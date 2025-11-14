Deportes Puerto Montt se coronó como el gran campeón de la Segunda División Profesional, logrando el esperado ascenso a Primera B y una de las figuras del equipo es Salvador Negrete, jugador de 19 años que llegó este año a préstamo desde Universidad de Chile.

El delantero levantó su primer título profesional junto al equipo sureño y tras esta importante hazaña, el joven jugador conversó con AS sobre sus metas a futuro y su presente con la escuadra que dirige Jaime Vera.

El gran presente de Salvador Poblete y sus sueños con la U de Chile

Sobre su regreso a la U tras el fin del préstamo, Negrete señaló: “Es una de mis metas poder consolidarme en la U, por eso daré el doble para poder cumplir ese objetivo. Sé que con esfuerzo y sacrificio algún día lo lograré”.

El jugador está a préstamo a Puerto Montt/Photosport

En la misma línea, destaca el gran triunfo de Puerto Montt. “Esto tiene un significado muy importante para mí, ya que no solo ascendí con un club muy hermoso como Puerto Montt, sino que también los meses que he estado acá me han hecho crecer mucho, como persona y como jugador”.

Agregando que su adaptación en el equipo fue rápida. “Pero eso fue principalmente gracias a las personas y compañeros que me recibieron de gran manera. La verdad, pensé que me iba a costar adaptarme, pero me tocó un grupo sano y humilde, donde todos reman para el mismo lado”.

Negrete también destacó la importancia que tiene Jaime Vera en su carrera. “El profe ha sido una persona sumamente importante para mi carrera. Desde un principio me dio la confianza que necesitaba para poder desenvolverme en la cancha”.

“Durante este tiempo en Puerto Montt me dio un consejo que recordaré siempre: me dijo ‘uno tiene que valorarse esté donde esté y futbolísticamente siempre hay que ir hacia adelante’.