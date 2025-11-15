Es tendencia:
Métrica a la vista: el negro registro que pulverizó la Roja de Nicolás Córdova ante Rusia

El equipo nacional jugó a buen nivel ante el cuadro europeo y se pudo traer una victoria en calidad de visita, algo que no ocurría hace años.

Por Carlos Silva Rojas

Gonzalo Tapia marcó por primera vez con Chile.
La selección chilena de a poco empieza a tomar el rumbo olvidado y piensa en el proceso para el Mundial de 2030, ya que no estará en la Copa del Mundo de 2026.

El equipo de Nicolás Córdova sumó su segunda victoria de manera consecutiva, porque este sábado derrotó por 2-0 a Rusia en un amistoso internacional disputado en Sochi.

La Roja toma fuerza tras años de derrotas y se impuso mediante los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

La Roja ganó de visita luego de más de tres años de sequía

La selección chilena volvió a ganar en calidad de visita, algo que no realizaba desde el 2022.

La última vez que el equipo nacional sumó una alegría en calidad de forastero fue en el lejano 1 de febrero de 2022, cuando le ganó por 3-2 a Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar.

Gonzalo Tapia celebrando su gol ante Rusia. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La Roja también sumó una victoria en el extranjero el pasado 22 de marzo de 2024, con el nefasto Ricardo Gareca a la cabeza, pero ahí le ganó por 3-0 a Albania en territorio neutral, porque se jugó en Parma.

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

