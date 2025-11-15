Manuel Pellegrini sigue ilusionando con una llegada a la Roja: “Sería bonito terminar mi carrerra…”

El nombre de Manuel Pellegrini como posible entrenador de la selección chilena ha sonado más fuerte que nunca en los últimos días, sin embargo, aún no hay claridad al respecto.

Es más, las informaciones apuntan que va a renovar su vínculo con Real Betis, el cual expira a mediados de 2026 y piensa estirarlo hasta 2028.

Pese a que el Ingeniero piensa en seguir dirigiendo en España, su idea no ha cambiado y volvió a declarar que quiere dirigir en una Copa América y en un Mundial.

ver también Claudio Borghi explica lo que debe hacer Manuel Pellegrini en la Roja: “Tiene que ser un proyecto…”

Manuel Pellegrini ilusiona a la Roja, pero a largo plazo

Manuel Pellegrini participó en el Congreso Andaluz de Entrenadoresorganizado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol en Benalmádena, y tras el evento, habló de su futuro.

El DT fue consultado por la opción de ir a la Roja y respondió que “te contesto tal y como lo pienso. Uno del futuro nunca sabe lo que va a venir. Estoy en un club y en este momento, además, cuento con el apoyo de la hinchada. Estamos en un momento inolvidable. El cariño que te demuestran es mucho”.

Manuel Pellegrini habla de su futuro. Foto: Raul Zamora/Photosport

Publicidad

Publicidad

Pese a lo anterior, fue claro en decir que sí le entusiasma la Roja: “siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia. También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero hay que clasificarse para eso”.

Por último, indicó que su llegada a la selección chilena se puede producir, pero más bien en el largo plazo.

“Es un tema que se va a ir desarrollando y aclarando con el tiempo. Hoy no te podría contestar, pero para mí como técnico, dentro de lo que hemos podido hacer en continentes y equipos distintos, sí sería un término importante, por supuesto. Quedan 4 años, pero podrían quedarme 8, también. Ya veremos lo que pasa en el futuro“, cerró Pellegrini.

Publicidad

Publicidad