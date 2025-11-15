Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

La gran sorpresa en la formación titular de la selección chilena contra Rusia

El técnico interino Nicolás Córdova se la juega con uno de los jugadores que se transforma en el rostro del recambio.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Iván Román se metió entre los titulares de la Roja vs Rusia.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTIván Román se metió entre los titulares de la Roja vs Rusia.

La selección chilena confirmó su alineación titular para el partido donde estar jornada visitará a la selección de Rusia, en un amistoso por la fecha FIFA del mes de noviembre que cierra la temporada.

Los dirigidos por el técnico interino Nicolás Córdova saldrán con un llamativo once estelar para enfrentar al cuadro local, en el primer amistoso de la gira por ese país.

Una de las grandes sorpresas del equipo titular será Iván Román, el defensor del Atlético Mineiro de Brasil, quien no apareció en la formaciones tentativas que se habían filtrado.

Con la lesión de Francisco Sierralta, el ex Palestino se metió dentro de los titulares, donde comienza a sumar protagonismo dentro del nuevo proceso de la selección chilena.

Iván Román se instala como el hombre del recambio en la Roja. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Iván Román se instala como el hombre del recambio en la Roja. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Chile vs Rusia: minuto a minuto, goles y jugadas del amistoso de la selección chilena de Nicolás Córdova

ver también

Chile vs Rusia: minuto a minuto, goles y jugadas del amistoso de la selección chilena de Nicolás Córdova

Iván Román la gran sorpresa de la Roja

La selección chilena enfrenta el primero de los amistosos que tendrá en la gira por Rusia, donde esta jornada enfrentará al cuadro local, de manera de potenciar un nuevo ciclo de la Roja.

Publicidad

Por lo mismo, dentro del once estelar destaca Iván Román, el jugador que juega en el fútbol brasileño y que se posiciona como el rostro del nuevo proceso de la Roja, luego de quedar fuera del Mundial 2026.

Uno que quedó fuera y llama la atención de los hinchas es Lucas Cepeda, el jugador que es la gran figura de Colo Colo, quien deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

La Roja formará con Lawrece Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano en los volantes; Darío Osorio y Gonzalo Tapia en delantera.

Publicidad

Revisa la formación de la Roja

Lee también
Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo
Tenis

Hora y dónde ver Garin vs Barrios en el Challenger de Montevideo

El colegio que lleva 9 años como líder en este deporte
Chile

El colegio que lleva 9 años como líder en este deporte

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Rusia?
Selección Chilena

¿Dónde ver ONLINE el amistoso de Chile vs. Rusia?

La Roja lamenta su primera baja para los amistosos en Rusia
Selección Chilena

La Roja lamenta su primera baja para los amistosos en Rusia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo