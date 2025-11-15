La selección chilena confirmó su alineación titular para el partido donde estar jornada visitará a la selección de Rusia, en un amistoso por la fecha FIFA del mes de noviembre que cierra la temporada.

Los dirigidos por el técnico interino Nicolás Córdova saldrán con un llamativo once estelar para enfrentar al cuadro local, en el primer amistoso de la gira por ese país.

Una de las grandes sorpresas del equipo titular será Iván Román, el defensor del Atlético Mineiro de Brasil, quien no apareció en la formaciones tentativas que se habían filtrado.

Con la lesión de Francisco Sierralta, el ex Palestino se metió dentro de los titulares, donde comienza a sumar protagonismo dentro del nuevo proceso de la selección chilena.

Iván Román se instala como el hombre del recambio en la Roja. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

Iván Román la gran sorpresa de la Roja

La selección chilena enfrenta el primero de los amistosos que tendrá en la gira por Rusia, donde esta jornada enfrentará al cuadro local, de manera de potenciar un nuevo ciclo de la Roja.

Por lo mismo, dentro del once estelar destaca Iván Román, el jugador que juega en el fútbol brasileño y que se posiciona como el rostro del nuevo proceso de la Roja, luego de quedar fuera del Mundial 2026.

Uno que quedó fuera y llama la atención de los hinchas es Lucas Cepeda, el jugador que es la gran figura de Colo Colo, quien deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

La Roja formará con Lawrece Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano en los volantes; Darío Osorio y Gonzalo Tapia en delantera.

Revisa la formación de la Roja