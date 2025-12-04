Tras semanas de rumores, finalmente Gustavo Álvarez alzó la voz y señaló que no seguirá dirigiendo a Universidad de Chile para la próxima temporada e inmediatamente, comenzaron a sonar los nombres para reemplazarlo en el banquillo, donde aseguran que los azules están interesados en exitosa dupla argentina.

El DT aclaró en una conferencia que no es una renuncia, es una opinión y considera que lo mejor para el club es que siga de la mano de otro DT. “Quiero hablarle con el corazón al hincha, la razón de esta decisión es que veo un profundo desgaste”.

“Si la diferencia entre los grandes beneficios económicos y los resultados deportivos no van de la mano, esta diferencia la paga el entrenador y los jugadores, y la sufre el hincha; esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí”, puntualizó.

El DT que suena para reemplazar a Gustavo Álvarez

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, los campeones del Torneo de Apertura de la Liga Argentina 2025 junto a Platense, Favio Orsi y Sergio Gómez, están en el radar de Universidad de Chile para la próxima temporada.

“La dupla técnica lleva 14 años trabajando en conjunto, fueron la revelación al otro lado de la cordillera y campeones con Platense esta temporada, una vez que levantaron la Copa renunciaron por decisión propia y hasta el momento se encuentran sin club”, explica el comunicador.

Asimismo agrega que desde la U quieren “traer un cuerpo técnico que trabaje de manera similar al actual y que cumpla con el objetivo principal, volver a salir campeón del Torneo Nacional”.

No es la primera vez que suenan en U de Chile

En junio de este año, cuando nuevamente se hablaba de la continuidad de Álvarez, el periodista argentino Martin Liberman reveló que la dupla de Orsi y Gómez tuvo contactos con la U para llegar. “Lo de Chile no sería descabellado y sería el mismo equipo que puede perder su técnico para ir a la selección”.

Sin embargo, no se concretó, ya que Álvarez continuó en la U y el puesto de DT interino lo tomó Nicolás Córdova.

