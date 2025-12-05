Queda solo una fecha para que termine la temporada 2025 y, por lo mismo, el mercado de fichajes está por comenzar y las distintas figuras definirán donde jugaran la próxima temporada, siendo uno de ellos Bruno Cabrera, actual jugador de Coquimbo Unido.

El jugador de 28 años tuvo una gran temporada junto a los Piratas, donde consiguieron el título de Primera División, lo que aseguró la clasificación a la próxima edición de Copa Libertadores, siendo el defensa argentino una de las piezas fundamentales del plantel.

Luego de que se reveló que los grandes clubes nacionales estaban interesados en el fichaje del jugador, ahora se entregó nueva información sobre el posible destino del jugador.

El club que corre con ventaja para fichar a Bruno Cabrera

Según revela el comunicador Bruno Sampieri a través de su canal de Youtube, Universidad Católica tiene negociaciones con el jugador.

“Católica avanza por Bruno Cabrera, es él central que quieren. Vamos a ver como se destraba la salida de Coquimbo Unido, pero el “uno” que quiere Católica, es Bruno Cabrera par reemplazar a Valber Huerta. Si se va Daniel González, va a llegar otro más”, reveló Sampieri, según recoge Punto Cruzado.

La UC tendría como gran ventaja la clasificación a Copa Libertadores 2026, ya que es el cuadro entre los interesados en el fichaje del jugador que tiene casi cerrada la participación en ese competencia.

Bruno Cabrera tuvo una gran temporada con los Piratas

La reacción de Cabrera al interés de otros clubes

El jugador conversó con AS tras el partido de Coquimbo Unido contra U de Chile, donde señaló: “Es una alegría que clubes como Colo Colo y la UC, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno. Veremos lo que pasa a final de año”.

“Tengo contrato vigente (hasta 2027), ya estoy pensando en cómo será el próximo año en Coquimbo, pero si llega alguna oferta formal, se hablará en el club”, explicó.

Asimismo, destaca que lo ilusiona poder disputar la Copa Libertadores. “Pero no depende solo de mí. Cuando termine el torneo nos sentaremos a ver lo que pasa, pero quedarme en Coquimbo sería una linda opción”, puntualizó.