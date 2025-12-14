Es tendencia:
Mercado de fichajes: Coquimbo se refuerza para la Copa Libertadores con figura proveniente de Brasil

El campeón del fútbol chileno empieza a rearmarse de cara a la próxima temporada y tiene un nuevo defensor para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Fracchia es nuevo jugador de Coquimbo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMatías Fracchia es nuevo jugador de Coquimbo.

Uno de los equipos que más cambiará de cara a la temporada 2026 es el campeón Coquimbo Unido, porque genera mucho movimiento en el mercado de fichajes.

El campeón de la Liga de Primera variará mucho, de hecho, tiene un nuevo entrenador, ya que Esteban González fue reemplazado por Hernán Caputto tras su salida de Querétaro.

Además, varias figuras del cuadro Pirata pueden cambiar de equipo debido a su gran nivel en 2025, es por ello que los coquimbanos también tienen que hacer fichajes.

Matías Fracchia llega a Coquimbo Unido desde Brasil

Uno de los buenos jugadores de Coquimbo en 2025 fue el defensor central argentino Bruno Cabrera, quien negocia con Colo Colo para la temporada que se avecina.

Los Piratas reaccionan rápido y empiezan a realizar contrataciones, de cara a un año donde tendrán que jugar en la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile y Copa de la Liga, por lo que ya tienen a un nuevo zaguero central.

El periodista uruguayo Ramiro Soria contó que Coquimbo Unido tiene un acuerdo con el defensor chileno Matías Fracchia, quien jugó en 2025 en Coritiba de Brasil.

Matías Fracchia jugando en O’Higgins. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

Matías Fracchia jugando en O’Higgins. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

El marcador no tuvo una buena campaña en el año que se va, porque apenas jugó un total de siete partidos en el cuadro brasileño.

Matías Fracchia, de 30 años, tendrá una nueva opción en Coquimbo Unido tras sus pasos por Deportes Temuco, Barnechea, Deportes Vallenar, O’Higgins, Montevideo Wanderers (Uruguay), Comunicaciones (Guatemala), Danubio (Uruguay) y Coritiba (Brasil).

