Adiós Limache: filtran el equipo que tiene listo a Luis Guerra para reemplazar a un referente

El venezolano es la gran obsesión del mercado de pases, tras su impresionante registro como asistidor. Es un hecho que no sigue en los tomateros.

Por Nelson Martinez

Luis Guerra y su campañón en Limache.
Con tres goles y un extraordinario número de 10 asistencias, Luis Guerra se ha transforado en la vedette del mercado. El venezolano viene de un campañón en Limache y despertó el interés de múltiples equipos.

Por eso, hubo uno de ellos que rápidamente se mueve por hacerse de su carta y así lo dejaron en claro en el programa Pauta de Juego. El periodista Fernando “Agustín” Tapia avisó que Palestino se acerca a su fichaje.

Está sonando muy fuerte en La Cisterna el venezolano Guerra”, reveló, tras ser interrumpido por Coke Hevia, quien aportó información. “Me calza porque a Bryan Carrasco lo quieren soltar, juega de lo mismo”, dijo su colega.

Así avanza el fichaje de Luis Guerra y las renovaciones

Luis Guerra está muy cerca de estampar la firma en Palestino. La situación de Bryan Carrasco, quien tuvo duro encontrón con Lucas Bovaglio (ex DT árabe), motiva su fichaje.

Luis Guerra a una firma del Tino /Photosport

Carrasco tuvo problemas con Bovaglio. Las razones de la salida de Bovaglio fueron la mala relación con referentes del plantel, hubo un mano a mano con Bryan Carrasco”, informó Fernando “Agustín” Tapia.

Junto al probable fichaje de Luis Guerra, el periodista de Radio Pauta afirmó que en La Cisterna ya está “renovado (José) Bizama, (Ariel) “Chucky” Martínez y (Joe) Abrigo”.

Le ofrecieron renovar y no quiso: Afirman que figura de Deportes Limache se va a fin de año

Fue ahí que Coke Hevia aportó más información sobre este último caso, explicando la movida árabe. “Abrigo tiene una oferta desde afuera”, senteció el comunicador.

