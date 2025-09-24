Es tendencia:
El primer refuerzo de Fernando Ortiz: el jugador por el que va Colo Colo para el 2026

Los Albos ya piensan en la próxima temporada y dejar en el olvido el pésimo año del centenario.

Por César Vásquez

Colo Colo no ha tenido un buen año.
Colo Colo no vive un gran 2025 y terminará la temporada sin levantar ningún título. Por esta razón, Fernando Ortiz y la dirigencia ya piensan en refuerzos para la próxima campaña.

Los Albos estaban muy ilusionados con el año del centenario e hicieron una fuerte inversión en su plantel, para dar pelea a nivel nacional e internacional. Sin embargo, ahora solo luchan por intentar clasificar a la Copa Sudamericana del 2026.

El refuerzo por el que va Colo Colo

Una de las razones que explican los malos resultados de Colo Colo en este año, son los refuerzos que no han rendido según lo esperado. Por esta situación, desde la dirigencia y cuerpo técnico ya piensan en los posibles nombres para incorporar en el 2026.

Fernando Ortiz si bien solo lleva un partido en los Albos, va tomando nota de las necesidades del club. El argentino espera obtener buenos resultados para asegurar su presencia en el Estadio Monumental en la siguiente campaña, para la cual la directiva tiene un nombre para la delantera.

¿Arturo Vidal titular? La nueva disputa entre el plantel de Colo Colo y Fernando Ortiz

¿Arturo Vidal titular? La nueva disputa entre el plantel de Colo Colo y Fernando Ortiz

Se trata de Luis Guerra. El venezolano de 28 años ha tenido una gran temporada en Deportes Limache. Pese a los resultados negativos de su club, el extremo ha logrado destacar con 5 goles y 9 asistencias en 30 partidos. Es una de las esperanzas del Tomate Mecánico para salvar la categoría.

De acuerdo al periodista colombiano Pipe Sierra, Guerra es pretendido por varios equipos cafeteros. Sin embargo, Colo Colo estaría también interesado en sus servicios, al igual que Coquimbo Unido. “Es considerado uno de los mejores extranjeros en Chile”, destacó el comunicador en X.

Luis Guerra inició su carrera en Venezuela, jugando para Mineros de Guayana. Pasó por Deportivo Táchira y Carabobo entre otros, antes de arribar a Deportes Antofagasta en el 2020. Desde el 2025 milita en Deportes Limache, aunque en la próxima temporada podría dar un importante salto en su trayectoria.

