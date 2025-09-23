Es tendencia:
Colo Colo

El juramento en Colo Colo para salvar un centenario para el olvido: “Tenemos que…”

Colo Colo disputará este viernes su partido pendiente de la Liga de Primera ante Deportes Iquique de cara al único objetivo que le queda en un centenario para la historia.

Por Miguel Gutiérrez

El juramento de Colo Colo de cara a lo que queda de centenario.
El juramento de Colo Colo de cara a lo que queda de centenario.

No hay duda que el centenario de Colo Colo ha sido para la historia. Lo que debía ser un 2025 de celebración, se ha transformado en un año de penas y amarguras en varios ámbitos.

Fuera de la lucha por el título en la Liga de Primera, sin Copa Libertadores ni menos Copa Chile, se tiene que sumar la última derrota en la Supercopa ante Universidad de Chile.

Por eso, el único objetivo para los dirigidos de Fernando Ortiz, quien también se juega su puesto desde ya, es clasificar a una copa internacional, del que está lejos en la tabla de posiciones.

El juramento de Colo Colo para salvar un penoso centenario

La tabla de posiciones y las matemáticas no mienten para Colo Colo, porque está en el puesto ocho con 31 puntos, a siete de Cobresal y Universidad de Chile, quienes están en zona de copas internacionales.

Unidades que quieren recortar desde ahora cuando se pongan al día ante Deportes Iquique, un juramento al interior del Cacique que se hace latente.

Fue Jonathan Villagra quien en conferencia de prensa reveló lo que piensa el camarín albo de cara a la recta final del año, y reconocen que el 2025 no se dio como creían.

Nosotros somos Colo Colo y nuestro objetivo a principio de año es pelear arriba, salir campeones”, comentó el defensor a los medios.

“Lamentablemente este año nos ha costado un poco, no se nos han dado muchas cosas, y en la posición que estamos tenemos que tratar de pelear para llegar a lo más alto que es una copa internacional y meternos ahí”, cerró el jugador.

Fernando Ortiz tiene mucho trabajo en Colo Colo y que comienza con el partido pendiente ante Deportes Iquique. Foto: Andres Pina/Photosport
La tabla de posiciones de la Liga de Primera

La Liga de Primera retomará acción en octubre. Mientras, el Cacique está en la octava posición, lejos de Copa Sudamericana, y a 10 unidades de O’Higgins de Rancagua, quien ocupa el Chile 2 de la Copa Libertadores para 2026.

Su próximo partido será ante Deportes Iquique, el viernes 26 de septiembre a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental con un aforo de 32 mil espectadores.

