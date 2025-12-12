Se pudrió todo. Unión Española y Deportes Iquique pasaron de los dichos a los hechos, y van con todo en busca de mantenerse por secretaría en Liga de Primera. Tanto es así que en el último Consejo de Presidentes le declararon la guerra a la ANFP.

Todo partió con la entrega en el Tribunal de Disciplina de la carta donde exponen la contradicción entre las Bases del Campeonato Nacional y el Reglamento de la corporación en materia de descensos, interpretación que haría caer a la B tanto a Deportes Limache como a La Serena.

Pero fue durante la reunión de los clubes en Quilín que Unión e Iquique se tomaron en serio su reclamo, y no conformes con exponer su reclamo en el órgano jurídico de la ANFP, los amenazaron con complicar al fútbol chileno ante la FIFA.

ver también Es oficial: Unión e Iquique exigen que “la ANFP cumpla” y que los salve del descenso

Unión Española e Iquique declaran la guerra a la ANFP

Según expuso La Tercera, en el Consejo de Presidentes se debían evaluar las Bases de la Liga de Ascenso 2026, instancia en la que Jorge Fistonic, vicepresidente de los Celestes, y Sabino Aguad, gerente deportivo de los hispanos, no firmaron el acta y se retiraron de la reunión.

Como consecuencia de este acto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, suspendió la cita cumbre que iba a sostener con los directivos de Unión e Iquique este viernes en Quilín. A raíz de esto ambos clubes pisaron el acelerador.

La publicación señala que si reciben respuesta negativa a su reclamo, los dos equipos no irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sino que llevarán su recurso a la Justicia Civil, algo que la FIFA no ve con buenos ojos, con amenaza de desafiliar a la Federación del país respectivo si eso ocurre.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debiera comenzar la temporada 2026?

Los torneos tanto de Liga de Primera como Primera B debieran arrancar el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. Una semana antes, el 21 y 24 de enero, se disputará la Supercopa con nuevo formato en Viña del Mar.

Así quedaron ambos clubes en la Tabla de Posiciones

Publicidad