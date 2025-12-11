Cristian Bogado fue un delantero que tuvo un recordado paso por Colo Colo e Iquique. Hoy desde el retiro, hizo un fuerte mea culpa por sus errores en el profesionalismo.

El ex atacante paraguayo comenzó a brillar desde muy joven y parecía tener un futuro muy prometedor, siendo seleccionado de su país. Sin embargo, el poco compromiso y las malas decisiones hicieron que su carrera no tuviera el destino que muchos imaginaban.

Los errores de Bogado

Luego de brillar en Deportes Iquique, Cristian Bogado llegó a Colo Colo y si bien hizo goles, como en el título ante Universidad Católica, no terminó de ser un fijo. Por esa razón, salió a préstamo a Olimpia de su país en 2010, donde tuvo celebraciones, pero fuera de la cancha.

“Me equivoqué en venir a Olimpia, porque no me fue bien, jugué un partido de titular y después tomé decisiones de las cuales me arrepiento. La mejor decisión hubiese sido quedarme en Colo Colo“, indicó Bogado a Grítalo América de Radio ADN.

“Me equivoqué en lo personal, en lo extrafutbolístico, porque vine a tomar como si estuviera de vacaciones y yo estaba en un club grande. Yo iba un bar y la gente me veía tomar, pero yo decía que era Coca Cola. Y esto lo hacía en un momento donde Olimpia estaba mal, no le ganábamos a nadie“, complementó.

Bogado tuvo actitudes poco profesionales en el club más importante de Paraguay y con brutal sinceridad, reconoce que le daba lo mismo debido a que tenía asegurado sus ingresos gracias a su vínculo con los Albos.

“A mí no me importaba nada porque yo tenía contrato con Colo Colo por cinco años, entonces tenía que volver a Chile. Tampoco me preocupaba si Olimpia me pagaba o no, porque la mitad del sueldo me lo pagaba Colo Colo“, recordó el hoy retirado jugador de 38 años.

Cristian Bogado fue estrella en el Sudamericano Sub 20 de 2007, fue parte de su seleccionado en el camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, pero situaciones como las que vivió en el Rey de Copas le impidieron llegar a la élite del fútbol.

“En Olimpia me daba lo mismo si jugaba o no, si la gente me puteaba, porque igual iba a salir del club. Esas son las equivocaciones que cometemos los jugadores. Hoy me arrepiento, pero en ese momento yo no tenía a alguien que me dijera ‘lo estás haciendo mal’“, cerró el Torito Bogado.