No habrá más fútbol nacional este 2025, pero la acción futbolera continúa este sábado 13 de diciembre con grandes encuentros en Sudamérica y Europa.
Por ejemplo, en Argentina y Colombia se bajan las cortinas de los respectivos torneos con sus correspondientes finales, donde veremos en acción a Racing vs. Estudiantes por la Liga y Atlético Nacional vs. DIM por la Copa.
En el ‘Viejo Continente‘, en tanto, sigue la acción del fútbol de las grandes ligas con duelos en Italia, España, Alemania e Inglaterra, con partidazos que tienen como animadores a la Lazio, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Liverpool, Chelsea y Arsenal, entre otros clubes.
Conoce todos los detalles de estos partidos, así como los otros grandes encuentros de la jornada a continuación.
Partidos de hoy sábado 13 de diciembre y dónde ver por TV y online
La Liga de España
- 10:00 horas – At. Madrid vs. Valencia CF. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
- 12:15 horas – Mallorca vs. Elche. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 14:30 horas – FC Barcelona vs. Osasuna. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
- 17:00 horas – Getafe vs. Espanyol. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
Premier League
- 12:00 horas – Liverpool vs. Brighton. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Chelsea vs. Everton. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
- 14:30 horas – Burnley vs. Fulham. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
- 17:00 horas – Arsenal vs. Wolverhampton. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Serie A Italiana
- 11:00 horas – Torino vs. US Cremonese. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 14:00 horas – Parma vs. Lazio. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Atalanta vs. Cagliari. Transmite Disney+ Premium.
2. Bundesliga
- 09:00 horas – 1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 horas – Karlsruher vs. Paderborn 07. Transmite Disney+ Premium.
- 09:00 horas – Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas – Hannover 96 vs. VfL Bochum. Transmite Disney+ Premium.
Bundesliga
- 11:30 horas – Hoffenheim vs. Hamburger SV. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – Borussia M’gladbach vs. VfL Wolfsburg. Transmite Disney+ Premium.
- 11:30 horas – Eintracht Frankfurt vs. Augsburg. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 11:30 horas – St. Pauli vs. Heidenheim. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Bayer Leverkusen vs. FC Köln. Transmite Disney+ Premium.
Championship
- 09:30 horas – Norwich vs. Southampton. Transmite Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Wrexham vs. Watford. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
Copa Colombia
- 19:00 horas (Final) – Atlético Nacional vs. Medellín. Transmite Win Sports TV YouTube.
D1 Féminine de Francia
- 13:00 horas – Le Havre AC Femenino vs. O. Lyonnais Femenino. Transmite FIFA+.
Eredivisie
- 12:30 horas – SC Telstar vs. NEC Nijmegen. Transmite Disney+ Premium.
- 16:00 horas – PSV Eindhoven vs. Heracles. Transmite Disney+ Premium.
FIFA Copa Intercontinental
- 14:00 horas (Semifinales) – CR Flamengo vs. Pyramids FC. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613), FIFA+.
Francia Ligue 1
- 13:00 horas – Rennes vs. Stade Brestois. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 15:00 horas – Metz vs. PSG. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 17:05 horas – Paris FC vs. Toulouse. Transmite Disney+ Premium, TV5MONDE, ESPN 2.
Jupiler Pro League de Bélgica
- 16:45 horas – Anderlecht vs. Sint-Truiden VV. Transmite DAZN (Ver en directo).
LaLiga 2° División
- 10:00 horas – Córdoba vs. Eibar. Transmite DGO, DSports 6.
- 12:15 horas – Real Valladolid vs. FC Andorra. Transmite DGO, DSports 6.
- 12:15 horas – Sporting Gijón vs. Granada CF. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Racing Santander vs. Leganés. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Deportivo vs. Real Sociedad B. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Real Zaragoza vs. Cádiz CF. Transmite DGO, DSports 6.
Liga portuguesa
- 12:30 horas – Casa Pia AC vs. Gil Vicente. Transmite GolTV Play, GolTV.
- 17:30 horas – Sporting CP vs. AVS Futebol. Transmite GolTV Play, GolTV.
Liga Primera Nicaragua
- 22:00 horas (Final Apertura) – Managua FC vs. Diriangén FC. Transmite FIFA+.
Liga Pro Ecuador
- 17:30 horas – Delfín SC vs. Aucas. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 17:30 horas – Macará vs. Deportivo Cuenca. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Messi Cup (Juvenil)
- 12:30 horas (7º Puesto) – Newell’s Old Boys Academy vs. Inter Milan Academy. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas (Semifinales) – Chelsea Academy vs. River Plate Academy. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas (5º Puesto) – Inter Miami CF Academy vs. FC Barcelona Academy. Transmite Disney+ Premium.
- 16:30 horas (Semifinales) – Man City Academy vs. At. Madrid Academy. Transmite Disney+ Premium.
Northern Irish Premiership
- 12:00 horas – Linfield vs. Crusaders FC. Transmite OneFootball PPV.
- 12:00 horas – Cliftonville vs. Glenavon. Transmite OneFootball PPV.
- 12:00 horas – Carrick Rangers vs. Dungannon Swifts. Transmite OneFootball PPV.
- 12:00 horas – Portadown FC vs. Ballymena Utd. Transmite OneFootball PPV.
Premier League Ucrania
- 08:00 horas – FC Kryvbas vs. FC Kolos Kovalivka. Transmite OneFootball PPV.
- 10:30 horas – LNZ Cherkasy vs. Zorya. Transmite OneFootball PPV.
- 13:00 horas – FC Polissya Zhytomyr vs. Karpaty Lviv. Transmite OneFootball PPV.
Primera División Argentina
- 21:00 horas (Final) – Racing Avellaneda vs. Estudiantes LP. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Scottish Premiership
- 17:00 horas – Falkirk FC vs. Hearts. Transmite OneFootball PPV.
Serie B Italiana
- 11:00 horas – Spezia Calcio vs. Modena. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Juve Stabia vs. Empoli. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Südtirol vs. Bari. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – Venezia FC vs. Monza. Transmite OneFootball PPV.
- 11:00 horas – AC Reggiana vs. Padova. Transmite OneFootball PPV.
- 13:15 horas – Catanzaro vs. Avellino. Transmite OneFootball PPV.
- 15:30 horas – AC Cesena vs. Mantova 1911. Transmite OneFootball PPV.
Superliga Turca
- 14:00 horas – Antalyaspor vs. Galatasaray. Transmite Disney+ Premium.