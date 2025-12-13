Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Agenda de partidos

Los partidos de hoy sábado 13 de diciembre: Horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Conoce los partidos más importantes de este 13 de diciembre, horario y dónde ver.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Conoce todos los detalles de la agenda futbolística de este sábado 13 de diciembre.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTConoce todos los detalles de la agenda futbolística de este sábado 13 de diciembre.

No habrá más fútbol nacional este 2025, pero la acción futbolera continúa este sábado 13 de diciembre con grandes encuentros en Sudamérica y Europa.

Por ejemplo, en Argentina y Colombia se bajan las cortinas de los respectivos torneos con sus correspondientes finales, donde veremos en acción a Racing vs. Estudiantes por la Liga y Atlético Nacional vs. DIM por la Copa.

En el ‘Viejo Continente‘, en tanto, sigue la acción del fútbol de las grandes ligas con duelos en Italia, España, Alemania e Inglaterra, con partidazos que tienen como animadores a la Lazio, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Liverpool, Chelsea y Arsenal, entre otros clubes.

Conoce todos los detalles de estos partidos, así como los otros grandes encuentros de la jornada a continuación.

Partidos de hoy sábado 13 de diciembre y dónde ver por TV y online

La Liga de España

  • 10:00 horas – At. Madrid vs. Valencia CF. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
  • 12:15 horas – Mallorca vs. Elche. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 14:30 horas – FC Barcelona vs. Osasuna. Transmite DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
  • 17:00 horas – Getafe vs. Espanyol. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).

Premier League

  • 12:00 horas – Liverpool vs. Brighton. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Chelsea vs. Everton. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
  • 14:30 horas – Burnley vs. Fulham. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
  • 17:00 horas – Arsenal vs. Wolverhampton. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Publicidad

Serie A Italiana

  • 11:00 horas – Torino vs. US Cremonese. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 14:00 horas – Parma vs. Lazio. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Atalanta vs. Cagliari. Transmite Disney+ Premium.

2. Bundesliga

  • 09:00 horas – 1. FC Magdeburg vs. Holstein Kiel. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Karlsruher vs. Paderborn 07. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:00 horas – Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:30 horas – Hannover 96 vs. VfL Bochum. Transmite Disney+ Premium.

Bundesliga

  • 11:30 horas – Hoffenheim vs. Hamburger SV. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Borussia M’gladbach vs. VfL Wolfsburg. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:30 horas – Eintracht Frankfurt vs. Augsburg. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • 11:30 horas – St. Pauli vs. Heidenheim. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Bayer Leverkusen vs. FC Köln. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

Championship

  • 09:30 horas – Norwich vs. Southampton. Transmite Disney+ Premium.
  • 12:00 horas – Wrexham vs. Watford. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.

Copa Colombia

  • 19:00 horas (Final) – Atlético Nacional vs. Medellín. Transmite Win Sports TV YouTube.

D1 Féminine de Francia

  • 13:00 horas – Le Havre AC Femenino vs. O. Lyonnais Femenino. Transmite FIFA+.
Publicidad

Eredivisie

  • 12:30 horas – SC Telstar vs. NEC Nijmegen. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:00 horas – PSV Eindhoven vs. Heracles. Transmite Disney+ Premium.

FIFA Copa Intercontinental

  • 14:00 horas (Semifinales) – CR Flamengo vs. Pyramids FC. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus (613/1613), FIFA+.

Francia Ligue 1

  • 13:00 horas – Rennes vs. Stade Brestois. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 15:00 horas – Metz vs. PSG. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 17:05 horas – Paris FC vs. Toulouse. Transmite Disney+ Premium, TV5MONDE, ESPN 2.
Publicidad

Jupiler Pro League de Bélgica

  • 16:45 horas – Anderlecht vs. Sint-Truiden VV. Transmite DAZN (Ver en directo).

LaLiga 2° División

  • 10:00 horas – Córdoba vs. Eibar. Transmite DGO, DSports 6.
  • 12:15 horas – Real Valladolid vs. FC Andorra. Transmite DGO, DSports 6.
  • 12:15 horas – Sporting Gijón vs. Granada CF. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas – Racing Santander vs. Leganés. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – Deportivo vs. Real Sociedad B. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – Real Zaragoza vs. Cádiz CF. Transmite DGO, DSports 6.

Liga portuguesa

  • 12:30 horas – Casa Pia AC vs. Gil Vicente. Transmite GolTV Play, GolTV.
  • 17:30 horas – Sporting CP vs. AVS Futebol. Transmite GolTV Play, GolTV.
Publicidad

Liga Primera Nicaragua

  • 22:00 horas (Final Apertura) – Managua FC vs. Diriangén FC. Transmite FIFA+.

Liga Pro Ecuador

  • 17:30 horas – Delfín SC vs. Aucas. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 17:30 horas – Macará vs. Deportivo Cuenca. Transmite ElCanalDelFutbol.com.

Messi Cup (Juvenil)

  • 12:30 horas (7º Puesto) – Newell’s Old Boys Academy vs. Inter Milan Academy. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas (Semifinales) – Chelsea Academy vs. River Plate Academy. Transmite Disney+ Premium.
  • 14:30 horas (5º Puesto) – Inter Miami CF Academy vs. FC Barcelona Academy. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:30 horas (Semifinales) – Man City Academy vs. At. Madrid Academy. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad

Northern Irish Premiership

  • 12:00 horas – Linfield vs. Crusaders FC. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Cliftonville vs. Glenavon. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Carrick Rangers vs. Dungannon Swifts. Transmite OneFootball PPV.
  • 12:00 horas – Portadown FC vs. Ballymena Utd. Transmite OneFootball PPV.

Premier League Ucrania

  • 08:00 horas – FC Kryvbas vs. FC Kolos Kovalivka. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:30 horas – LNZ Cherkasy vs. Zorya. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:00 horas – FC Polissya Zhytomyr vs. Karpaty Lviv. Transmite OneFootball PPV.

Primera División Argentina

  • 21:00 horas (Final) – Racing Avellaneda vs. Estudiantes LP. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Publicidad

Scottish Premiership

  • 17:00 horas – Falkirk FC vs. Hearts. Transmite OneFootball PPV.

Serie B Italiana

  • 11:00 horas – Spezia Calcio vs. Modena. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Juve Stabia vs. Empoli. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Südtirol vs. Bari. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – Venezia FC vs. Monza. Transmite OneFootball PPV.
  • 11:00 horas – AC Reggiana vs. Padova. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:15 horas – Catanzaro vs. Avellino. Transmite OneFootball PPV.
  • 15:30 horas – AC Cesena vs. Mantova 1911. Transmite OneFootball PPV.

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Antalyaspor vs. Galatasaray. Transmite Disney+ Premium.
Publicidad
Lee también
Video: el intenso inicio del ciclo del Chino González en México
Chile

Video: el intenso inicio del ciclo del Chino González en México

Hizo descender a dos equipos y lo buscan para ascender a Primera
Chile

Hizo descender a dos equipos y lo buscan para ascender a Primera

¿Vuelve a Colo Colo? El gesto definitivo de Peñarol con Cortés
Colo Colo

¿Vuelve a Colo Colo? El gesto definitivo de Peñarol con Cortés

¿Lo pagan? El descabellado sueldo que le pide Renato Paiva a la U
U de Chile

¿Lo pagan? El descabellado sueldo que le pide Renato Paiva a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo