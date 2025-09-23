¿Arturo Vidal titular? La nueva disputa entre el plantel de Colo Colo y Fernando Ortiz

Colo Colo deja atrás la Supercopa y las Fiestas Patrias para enfocarse de lleno en la Liga de Primera. El Cacique este viernes recibe a Deportes Iquique con el objetivo de sumar sí o sí para soñar con copas internacionales.

Fernando Ortiz deberá enfrentar el primer partido en el Estadio Monumental con la obligación de sumar puntos para recién acortar distancia a los de la parte alta de la tabla.

Lo que tiene ilusionado al plantel ya que varios buscan la chance de meterse de titulares en la recta final de la temporada.

“Nosotros somos Colo Colo y nuestro objetivo era pelear arriba y salir campeones. Nos hemos ido adaptando a lo que quiere el profe. Hemos trabajado muy bien y eso se verá reflejado en los siguientes partidos”, recalcó Jonathan Villagra este martes, y quien confirmó que ya está recuperado del TEC que sufrió en la Supercopa.

¿Qué pasa con Arturo Vidal?

Sin embargo, en el plantel existe un respeto importante y admiración por Arturo Vidal. En el primer partido del “Tano”, el Bicampeón de América fue suplente y dejó una importante señal sobre lo que le espera al “King”.

El tema es que en la interna se deja tener de titular al volante ya que se necesita en impórtenos importantes. “Es Arturo Vidal, uno siempre lo quiere tener en la cancha. Pero eso ya es decisión del profe, y uno tiene que respetarla”, confesó Villagra.

Así las cosas, ante la ausencia de Esteban Pavez por acumulación de tarjetas, todo indica que Arturo Vidal sería titular el viernes ante Iquique. Por lo que dependerá del Bicampeón de América mantenerse en el equipo estelar.