Héctor Tapia se hizo cargo de las divisiones inferiores en Colo Colo. Y de inmediato se dio cuenta de un problema grave que existía en el Monumental: las canchas de entrenamiento de los juveniles estaban en mal estado.

Eso lo llevó a perfeccionarlas. “Fue una de las cosas que a mi llegada fue de las que más me preocupé, la mejora del campo de juego. Observaba que las categorías más chicas, antes de controlar el balón, debían fijarse hasta última hora en qué lugar iba a picar para poder controlar”, indicó en una entrevista concedida al Youtube de Colo Colo.

Ahí empezó un trabajo importante. “Hablamos con la dirigencia, se hizo el esfuerzo y hoy todo el Monumental, de la cancha 1 a la 7, está al mismo nivel que la del primer equipo”, explica Tito.

Las canchas de entrenamiento del Monumental han mejorado

Tapia destaca a Ortiz en el trabajo conjunto de Colo Colo

Añade que “las divisiones inferiores entrenan en prácticamente las mismas canchas”, destacando que Fernando Ortiz también ha sido importante en darle valor al club en esos detalles.

“De hecho el primer equipo ha entrenado en nuestras canchas. Algo que desde que estoy yo en el club, que no es poco, no lo había visto. Tienes estándares de calidad bien altos”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Hay una deuda? Colo Colo cuenta la verdad sobre cuota vencida por Salomón Rodríguez

Destaca por ende que “ha sido clave la comunión, interacción de muchas áreas, como Don Luis que es el canchero; Daniel, el director deportivo y Fernando (Ortiz), que es el entrenador, de entender que si el plantel entrena a las 10 de la mañana en cancha 3, nuestra Sub 8 puede entrenar en la misma cancha del plantel. Eso es amplitud de mente en pos de los resultados deportivos del club”.

También señala que el gran objetivo de la cantera popular es apuntar a sacar jugadores para el primer equipo y no buscar títulos en las categorías menores.

“Aceleramos procesos y subimos jugadores. Eso te debilita categorías, pero el foco principal nuestro, y que se entienda bien porque viene de la mano con ser campeones y crear mentalidad ganadora, es buscar jugadores para el primer equipo”, dice Tapia.

Publicidad

Publicidad

ver también “Hubo una reunión con Kast”: filtran que Claudio Bravo suma bonos como próximo ministro del Deporte

“No es mi visión ni búsqueda mantener jugadores en la categoría que le corresponda, sino que tratar que el jugador crezca y acelerar procesos. Ese es el principal objetivo”, manifestó. “Luego es ser campeón, porque no podemos perder ese foco y entender que Colo Colo es el club más ganador del país”, cerró.