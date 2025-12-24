El fútbol y la política nuevamente podrían ir de la mano, esta vez por medio de una potente figura: Claudio Bravo. Es que el histórico arquero de la selección chilena sigue acercando posiciones con miras al próximo Gobierno.

Si bien su vínculo más estrecho lo unía a la candidatura de Evelyn Matthei, ahora el oriundo de Viluco suena fuerte para ser parte del gabinete de José Antonio Kast. Es más, desclasificaron que ya hubo acercamientos entre las partes.

Fue el periodista político Juan Vallejos quien lanzó la bombita durante su espacio en el Buenos Días a Todos, de TVN. Ahí, el comunicador reveló que Bravo y Kast fortalecieron el lazo que ya existía con miras al 2026.

La reunión de Bravo con el próximo Presidente

Claudio Bravo y José Antonio Kast ya dialogaron personalmente, según informó el periodista Juan Vallejos. El comunicador del Buenos Días a Todos reveló más detalles de la relación entre ambos, donde el ex portero suena como Ministro del Deporte.

“Me anduvieron contando el fin de semana que han habido conversaciones de Claudio Bravo. Nuestro arquero, el capitán, podría sumarse al gabinete”, partió diciendo el hombre de TVN

Fue ahí que lanzó la primicia diciendo que entre Bravo y Kast “hay una conexión más allá del tema político, se conocen personalmente. Y según fuentes cercanas ya se habrían juntado, hubo una reunión”.

“(Bravo) es un rostro conocido, que la gente confía. Tiene una relacion con Kast fuera de la política, son vecinos, en uno de los colegios compartía con los hijos”, cerró.