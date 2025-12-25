Colo Colo puede tener novedades en cuanto a salidas en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique está rearmando su plantel y tiene varias figuras que pueden partir, siendo una de las opciones más claras la de Alan Saldivia.

El defensor ha estado en la mira del fútbol extranjero desde hace ya varios meses, pero no ha logrado concretar ninguna de las chances que ha tenido. Sin embargo, el año que viene puede ser su gran oportunidad y no la quiere desaprovechar para nada.

Si bien la dirigencia ha dejado en claro que les gustaría contar con él, lo cierto es que el zaguero ya se ve afuera. De hecho, esto está siendo fundamental para lo que será la propuesta que entregarán en el Estadio Monumental en sólo unos días.

Alan Saldivia pide a Colo Colo dejarlo partir

Todo indica de que el futuro de Alan Saldivia estará muy lejos de Colo Colo. El defensor está buscando la manera de salir del Cacique, al punto de presionar a la dirigencia para que no pongan trabas.

Alan Saldivia ya le avisó a Colo Colo que quiere irse en 2026. Foto: Photosport.

Según reveló el diario La Tercera, los fracasos que hubo en las negociaciones con Houston Dynamo y Vasco da Gama a mitad de año hoy pasan la cuenta. Esto, ya que cobrarán incluso menos dinero con tal de que puedan llegar acuerdo.

“Hoy, la situación es completamente diferente. La presión del atleta por salir de Chile ha sido atendida por los dirigentes, quienes esperan resolver cuanto antes ese tema“, señalaron en el citado medio.

Eso no fue todo, ya que además revelaron la fecha en la que la salida de Alan Saldivia puede quedar definida gracias al nuevo interés de Vasco da Gama. “De acuerdo con la información recabada por El Deportivo, la próxima semana, el club enviará un ofrecimiento formal por Alan Saldivia. Los cariocas pretenden cerrar la cesión por un año con una opción de compra por el pase”.

Si es que el defensor parte, en el Eterno Campeón ya tienen claro que necesitarán reforzarse. El principal apuntando si esto pasa es Bruno Cabrera, campeón y figura con Coquimbo Unido esta temporada.

Alan Saldivia estaría viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El zaguero espera partir en el mercado de fichajes y así cumplir su sueño de jugar en otro lugar.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia llegó a los 95 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo tras la temporada 2025. En ellos no tiene goles y ha aportado con 3 asistencias en los 7.977 minutos que estuvo dentro de la cancha.