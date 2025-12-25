Colo Colo se ha estado moviendo rápido en el mercado de fichajes para el 2026 y, además de ya sumar a su primer refuerzo, puede dar avances importantes en los próximos días. Y es que en el Cacique quieren un nuevo centrodelantero, siendo Damián Pizarro uno de los principales candidatos.

El joven atacante, que saliera del Udinese de Italia a buscar minutos pero sin éxito en el Le Havre de Francia, es seguido por el Eterno Campeón para presionar a Javier Correa. Sin embargo, su arribo depende de que se solucionen otros fichajes, por lo que trata de presionar a su manera.

En plena Navidad, el apodado Haaland de Macul se mostró entrenando y dejando una gran incógnita: ¿Está en el país para negociar? Esto, para muchos, ha sido un gesto claro de su interés de volver al Estadio Monumental.

Damián Pizarro le coquetea a Colo Colo… ¿En Chile?

Damián Pizarro no pierde el tiempo y, en medio de las fiestas de fin de año, se entrena a la espera de un nuevo desafío. El delantero está totalmente cortado en el Le Havre y ya le avisó a Colo Colo que quiere volver.

Damián Pizarro se mostró entrenando desde temprano y con banderas de Chile en medio de rumores que lo acercan a Colo Colo. Foto: Instagram.

Sin embargo, en el Cacique deben resolver primero los refuerzos pendientes en defensa, donde pueden tener la salida de Alan Saldivia en los próximos días. A esto se suma la situación de Salomón Rodríguez, quien sigue sin tener una oferta clara para partir.

Recién una vez esos dos temas estén solucionados, Colo Colo se pondrá a trabajar en un 9. Damián Pizarro llegaría a ocupar el lugar del artillero uruguayo, pero no se descarta que haya otros nombres en carpeta.

Ante todas estas dudas, Damián Pizarro opta por demostrar que está en buen punto físico para ir donde lo llamen. A través de su cuenta de Instagram, el delantero publicó una imagen entrenando en uno cerro, acompañado de banderas chilenas y temprano por la mañana de Navidad.

El atacante necesita con urgencia relanzar su carrera luego de casi dos años sin minutos en Europa. La idea es que pueda recuperar la confianza y así no quedar en otra más de las jóvenes promesas del fútbol chileno.

Damián Pizarro no descansa ni en Navidad con tal de que lo ayuden a relanzar su carrera. Colo Colo quiere a un 9 y lo tiene en la mira, pero debe solucionar otros problemas antes de poder negociar.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro esta temporada?

Damián Pizarro finalizó el año disputando 2 partidos oficiales en total con Le Havre en la temporada 2025/26. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó apenas los 26 minutos dentro de la cancha.