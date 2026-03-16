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Universidad de Chile

Javier Gandolfi se baja de la carrera por ser DT de U de Chile: firmó en México

El entrenador argentino firmó un acuerdo con el León de México y dejó en el pasado la opción de ser el reemplazo de Paqui.

Por Cristián Fajardo C.

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La U se queda sin un candidato: Gandolfi se baja de carrera.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U se queda sin un candidato: Gandolfi se baja de carrera.

Universidad de Chile comienza a descartar nombres para el cargo de entrenador, luego de la polémica salida de Francisco Meneghini por malos resultados en el inicio de la temporada.

Por lo mismo a nombres como el de Jorge Fossati, Eduardo Berizzo, Martín Lasarte, se había sumado del de Javier Gandolfi, como una de las cartas más llamativas.

Incluso detallaron que la dirigencia de la U lo llamó para tantear terreno y conversar de un posible nuevo proyecto deportivo, pero todo se derrumbó esta jornada.

Esto, porque fue confirmado como el nuevo entrenador del León en el fútbol mexicano, por lo que cierra la chance de transformarse en el nuevo DT de Universidad de Chile.

Javier Gandolfi estuvo en la lista de la U.

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Javier Gandolfi se va al León

Fue el periodista César Merlo quien adelantó la jugada de Javier Gandolfi como nuevo director técnico del León, por lo que queda descartado para Universidad de Chile.

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“Gandolfi firma contrato hasta el final del 2026, por lo que también dirigirá el torneo Apertura”, explicó en el sitio Súper Deportivo.

“El acuerdo está cerrado y el estratega argentino viajará a León en las próximas horas para conocer al grupo y tener su primer entrenamiento en La Esmeralda”, detalla.

Con esto, los candidatos a ser el nuevo entrenador de la U se reducen, por lo que la dirigencia puede ir aclarando el panorama para el futuro de los azules con un argentino menos.

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