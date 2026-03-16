Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador. Y mientras el conjunto universitario celebra su primer triunfo con el interino Jhon Valladares al mando, Azul Azul ya trabaja en definir al nuevo estratega estudiantil.

El gerente deportivo Manuel Mayo ha liderado las gestiones y, según reporta La Tercera, en los últimos días entrevistó a los cuatro principales candidatos, con la idea de cerrar al nuevo DT durante los próximos días.

ver también El nombre que toma fuerza en la U: Fernando Gago espera reunión clave en Chile

Desde el citado medio añaden que el club universitario tiene definido un presupuesto de hasta US$ 1,2 millones anuales para el entrenador, monto que duplica lo pagado al cuerpo técnico de “Paqui”.

La lista incluye cuatro nombres con perfiles distintos: un exDT del club, una aspiración que se repite año tras año, una apuesta y una exfigura del fútbol argentino.

Los 4 candidatos entrevistados para la banca azul

Martín Lasarte

El uruguayo ya dirigió a la U entre 2014 y 2015. En ese período consiguió tres títulos: el Campeonato Nacional 2014, además de la Copa Chile y la Supercopa de 2015.

Como plus, aparece la conformación de su cuerpo técnico, que incluiría a exjugadores del club como Mauricio Victorino y Esteban Conde, además del preparador físico Marcelo Tulbovitz.

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Eduardo Berizzo

Otro nombre conocido en el fútbol chileno. El exentrenador de la selección chilena y exayudante de Marcelo Bielsa aparece nuevamente como opción en la U.

En su carrera destacan el título con O’Higgins y sus pasos por clubes europeos como Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao.

Javier Gandolfi

Sin duda el nombre más desconocido para el medio local. El exDT de Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional asoma como uno de los candidatos a la banca azul.

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Con el club colombiano conquistó la Superliga de Colombia, mientras que en Independiente del Valle alcanzó un 62,3% de rendimiento.

Fernando Gago

La lista la completa Fernando Gago. El exvolante de Real Madrid es el nombre que más suena en la actualidad, especialmente por informaciones que llegan desde Argentina.

Como técnico ha dirigido a Aldosivi, Racing, Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa. Una trayectoria que poco a poco se consolida y que tiene su liderazgo como uno de los factores que más seducen en el CDA.

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Se espera que la decisión final se tome en los próximos días y, salvo una sorpresa de última hora, el nuevo DT de la U podría salir de uno de estos cuatro nombres.

De acá saldría el nuevo DT de la Universidad de Chile. (Foto: Getty)

En resumen

Universidad de Chile busca DT tras la salida de Francisco Meneghini .

tras la salida de . Manuel Mayo entrevistó a cuatro candidatos y el club ofrece hasta US$ 1,2 millones anuales .

y el club ofrece . Lasarte, Berizzo, Gandolfi y Gago son los principales nombres para la banca azul.

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