Tras la salida de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, Universidad de Chile sigue buscando opciones en el mercado de entrenadores y uno de los nombres que más ha sonado es Fernando Gago, quien toma cada vez más fuerza.

Ahora, el periodista deportivo argentino Germán García Grova informó a través de su cuenta de X que el club azul ya presentó una oferta formal por el exjugador del Real Madrid , y las conversaciones avanzan para intentar cerrar al DT trasandino.

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De acuerdo con el reporte, la U ya tiene una propuesta sobre la mesa para el entrenador argentino, quien actualmente espera la definición de la dirigencia para saber si finalmente asumirá el desafío en el fútbol chileno.

Avisan de reunión clave en Chile para definir al DT

En el mismo tuit, el comunicador detalló que durante esta jornada de lunes 16 de marzo se realizará una reunión en Chile para definir cómo seguirán las conversaciones con el técnico.

En esa cita, añade, se analizarán los pasos a seguir en la negociación, lo que podría marcar un punto clave en la búsqueda del nuevo entrenador del cuadro universitario.

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Cabe recordar que Gago actualmente compite con otras opciones para el cargo de DT, como Jorge Fossati, Eduardo Berizzo y Martín Lasarte, entre otros.

En lo que respecta al exmediocampista de Boca Juniors y de la selección argentina, este se mantiene a la espera de la resolución que tome Azul Azul, mientras que desde el Centro Deportivo Azul evalúan los siguientes movimientos para intentar cerrar lo más pronto posible al reemplazante de ‘Paqui‘.

En resumen

Según el periodista Germán García Grova , Universidad de Chile presentó una oferta por Fernando Gago para que sea su nuevo entrenador.

, para que sea su nuevo entrenador. Este lunes 16 de marzo habrá una reunión en Chile para definir cómo avanzará la negociación.

para definir cómo avanzará la negociación. El DT argentino espera la decisión final mientras analiza la propuesta del club azul.

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