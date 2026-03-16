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Aseguran que antiguo candidato a DT de la U de Chile ahora sí podría llegar: “Están en condiciones…”

Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un DT que le otorgue la paz necesaria de cara al desarrollo de la Liga de Primera 2026.

Por Jose Arias

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El técnico que suena de nuevo en la U.
© Getty ImagesEl técnico que suena de nuevo en la U.

Francisco Meneghini fue despedido de la banca de la Universidad de Chile, tras “un mutuo acuerdo”. Es por ello que la escuadra laica se apresura en tener un nuevo DT bajo su mando. Esta semana es clave.

Suenan varios nombres y de la lista salen y entran distintos técnicos, conforme avanza el tiempo. Jorge Fossati parecía una buena opción, pero se desinfló. Ariel Holan parece gustar en la directiva. Y, claro, vuelve a sonar el nombre de Renato Paiva.

El ex DT de Botafogo, Fortaleza e Independiente del Valle, entre otros, sigue siendo parte de los que interesan en el Romántico Viajero. Una nueva puerta se abriría para el portugués.

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¿Un problema menos?

Fue a fines del año pasado y comienzos de este que Renato Paiva sonó como remplazante natural de Gustavo Álvarez. Pero, el tema económico fue una brecha infranqueable, que terminó por dejar por el piso la opción del DT.

Ahora, vuelve a reactivarse. Así por lo menos lo aseguró Cristián Caamaño, quien cree que el tema económico ya no es una limitante para la escuadra azul. “Todo lo que se ahorró con Paqui… si Paiva estaba realmente convencido de la U, a él le iban a pagar 1.2 millones de dólares como sueldo base. Están en condiciones de pagar“, analizó el periodista en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

En ese mismo sentido, Caamaño resaltó la baja cifra que la U le pagó a Paqui por su salida. “La U perdió 159 millones de pesos en la indemnización de Paqui. Pagó dos sueldos más la indemnización”, cerró.

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Renato Paiva fue el DT de Botafogo en el Mundial de Clubes | Getty Images

Renato Paiva fue el DT de Botafogo en el Mundial de Clubes | Getty Images

En resumen…

  • Francisco Meneghini fue despedido de Universidad de Chile tras alcanzar un mutuo acuerdo.
  • La indemnización pagada a Meneghini por su salida ascendió a 159 millones de pesos.
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  • El club dispone de 1.2 millones de dólares como sueldo base para Renato Paiva.
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