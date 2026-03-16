Si bien todavía faltan dos partidos para cerrar la fecha en la Liga de Primera, esta semana el fútbol chileno se prepara para recibir un nuevo torneo. La Copa de la Liga comienza su disputa y los hinchas van conociendo un formato que promete revolucionar el balompié criollo. Es por ello que aquí te contamos todo lo que debes saber par que no te pierdas ningún detalle.

En el certamen, los ganadores de cada uno de los grupos irán a semifinales, también con ida y vuelta. Estas quedarán armadas, según explicó la propia ANFP, según “la numeración basada en la ubicación de los clubes en la tabla de posiciones de la Primera División 2025 (el 15°lugar corresponderá al primer ascenso 2025 y el 16° lugar al segundo ascenso 2025)”.

“De esta manera, el equipo clasificado con mejor numeración se enfrentará al de numeración más baja, mientras que el club con la segunda mejor numeración jugará ante el de tercera mejor numeración. En ambos casos, el equipo con mejor ubicación en la tabla 2025 será local en el partido de vuelta”, complementaron desde el ente rector del fútbol chileno.

¿Qué clubes jugarán la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga hace su estreno este fin de semana y, en su primera versión, contará sólo con los 16 clubes de la máxima categoría de nuestro país. Es decir, los grandes como Colo Colo y U de Chile buscarán sumar un nuevo título ante los mismos rivales que hoy enfrenta en la Liga de Primera.

Este es el logo de la nueva Copa de la Liga, inspirado en la cordillera de Los Andes. Foto: ANFP.

Todos ellos serán divididos en cuatro grupos, los que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta a lo largo de la temporada. Los primeros tres se jugarán en la pausa de la fecha FIFA de marzo, mientras el resto espera por su programación oficial.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los grupos de la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga ya tiene sus grupos definidos para la temporada 2026, los que son:

Grupo A : Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. Grupo B : Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción.

: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción. Grupo C : O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.

: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton. Grupo D: U. de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

ver también ¡Cada vez más cerca! Las primeras imágenes de la nueva Copa de la Liga del fútbol chileno

Programación de la primera fecha de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 ya tiene programados sus primeros tres partidos de fase de grupos, los que se disputarán de esta manera:

Fecha 1

U. de Chile vs. Deportes La Serena : viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional.

: viernes 20 de marzo, 18:00 horas. Estadio Nacional. Unión La Calera vs. Audax Italiano : viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

: viernes 20 de marzo, 20:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. Huachipato vs. D. Concepción : sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP.

: sábado 21 de marzo, 12:00 horas. Estadio CAP. Colo Colo vs. Coquimbo Unido : sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental.

: sábado 21 de marzo, 18:00 horas. Estadio Monumental. Cobresal vs. Ñublense : sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre.

: sábado 21 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Cobre. U. Católica vs. U. de Concepción : domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena.

: domingo 22 de marzo, 18:00 horas. Estadio Claro Arena. O’Higgins vs. D. Limache : domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

: domingo 22 de marzo, 20:30 horas. Estadio El Teniente. Palestino vs. Everton: lunes 23 de marzo, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

¿Qué premio gana el campeón de la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga busca a su primer campeón de la edición 2026, el que se llevará un interesante premio. Y es que además del ser el campeón debutante del torneo, logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Además, el monarca del certamen será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año. Esto, con la idea de que todos los que la jueguen tengan méritos más allá de un lugar en la tabla o de levantar la Copa Chile.

ver también ¿Rotación? Destapan el plan de Colo Colo para su debut en la Copa de la Liga

En resumen, la Copa de la Liga…

Formato de competición y grupos: El torneo contará con los 16 clubes de Primera División divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Se jugará en formato de ida y vuelta, clasificando únicamente los ganadores de cada grupo a semifinales. Los grupos destacados incluyen el A (Colo Colo y Coquimbo) y el D (U. de Chile y La Serena).

El torneo contará con los divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Se jugará en formato de ida y vuelta, clasificando únicamente los ganadores de cada grupo a semifinales. Los grupos destacados incluyen el (Colo Colo y Coquimbo) y el (U. de Chile y La Serena). Premios de alto impacto: El campeón no solo levantará el trofeo inaugural, sino que obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3 . Además, el ganador asegurará su presencia en la Supercopa de Chile 2027 , elevando la competitividad del certamen desde su primera edición.

El campeón no solo levantará el trofeo inaugural, sino que obtendrá un cupo directo a la . Además, el ganador asegurará su presencia en la , elevando la competitividad del certamen desde su primera edición. Calendario e inicio del torneo: La acción comienza este viernes 20 de marzo con el duelo entre la U. de Chile y Deportes La Serena (18:00 hrs). La primera fase aprovechará la fecha FIFA de marzo para disputar sus tres fechas iniciales, destacando también el choque entre Colo Colo y Coquimbo Unido el sábado 21 a las 18:00 hrs.

Publicidad