Nuevamente Audax Italiano se hizo fuerte en Copa Sudamericana y celebró sobre el final en terreno argentino. Los de La Florida la pelearon para rescatar un 1-1 ante Barracas Central.

Y la polémica no estuvo ajena en Argentina, ya que los itálicos pudieron empatar antes. Al minuto 74, el juez cobró con ayuda del VAR un penal para los chilenos, el cual desperdició Rodrigo Cabral.

Fue ahí que Rodrigo Insúa, jugador de Barracas Central, le gritó en la cara la tapada del portero a los jugadores de Audax. Pero como en el fútbol existe la justicia divina, sobre el final llegaría la pesadilla para el “De Paul de los pobres”.

Así se vivió el final del Barracas Central vs Audax

Audax Italiano tuvo su particular round con Rodrigo Insúa, hijo de Rubén Darío, el DT de Barracas Central. El igualito a Rodrigo de Paul le gritó en la cara a Audax el penal perdido, pero en el final vio pasar a Favian Loyola en el golazo del empate.

El lateral izquierdo se quedó parado lamentándose tras el golazo del zurdo chileno, en un discreto partido marcado por los festejos anticipados de un ahogado triunfo local. Insúa registra pasos también por Riestra y Chacarita.

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El Grupo G de Copa Sudamericana quedó al rojo vivo. Olimpia y los tanos son líderes, con cuatro puntos, pero con los paraguayos con un duelo menos. Barracas Central es tercero, con tres unidades, cerrado Vasco da Gama, con uno (un partido menos).

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Audax Italiano ahora se pone en modo Copa de la Liga, donde este sábado recibirán a Unión La Calera, a las 12:30 horas. El equipo es líder del Grupo D, con seis puntos.