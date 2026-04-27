Copa Sudamericana

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO Audax Italiano vs. Barracas Central en Copa Sudamericana

Con solo una victoria en sus últimos siete partidos, los itálicos necesitan sumar para seguir en carrera.

Por Franccesca Arnechino

Los itálicos enfrentarán a Barracas Central en Copa Sudamericana.
Audax Italiano enfrenta un desafío clave en la Copa Sudamericana, en busca de la segunda victoria consecutiva al visitar a Barracas Central, por la tercera fecha del grupo G.

El conjunto argentino intentará hacerse fuerte de local para conseguir el primer triunfo en el torneo CONMEBOL, tras empatar sin goles en sus dos presentaciones.

Mientras que los itálicos llegan con dudas en el plano local, luego de un empate y una derrota, aunque todavía con el impulso de su histórico triunfo como visitante ante Vasco da Gama en Brasil.

¿Dónde ver Audax Italiano vs. Barracas Central?

El partido entre Audax Italiano vs. Barracas Central se juega este martes 28 de abril, desde las 20:00 hrs. de Chile, en el Estadio Florencio Sola, por la tercera fecha del Grupo G en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Itálicos y el conjunto argentinoserá transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN, además estará disponible de manera online en Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
Grupos de Copa Sudamericana

Grupos Copa Sudamericana 2026
Grupo A
América de Cali
Tigre
Macará
Alianza Atlético
Grupo B
Atlético Mineiro
Cienciano
Puerto Cabello
Juventud
Grupo C
São Paulo
Millonarios
Boston River
O’Higgins
Grupo D
Santos
San Lorenzo
Deportivo Cuenca
Recoleta
Grupo E
Racing
Caracas
Independiente Petrolero
Botafogo
Grupo F
Grêmio
Palestino
Montevideo City Torque
Deportivo Riestra
Grupo G
Olimpia
Vasco da Gama
Audax Italiano
Barracas Central
Grupo H
River Plate
RB Bragantino
Blooming
Carabobo

En resumen…

  • Audax Italiano visitará a Barracas Central este martes 28 de abril a las 20:00 horas de Chile.
  • Los itálicos llegan de un triunfo histórico como visitantes ante Vasco da Gama.
  • La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.
