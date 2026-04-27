O’Higgins recibirá a Boston River de local en Rancagua, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en el Grupo C que lidera Sao Paulo. El Capo de Provincia afronta un duelo clave, luego de ganar su último partido en casa ante Millonarios y con la intención de seguir sumando para avanzar de fase.

Además, llega con confianza tras sus recientes triunfos en la Liga de Primera. Por su parte, Boston River, llega complicado, tras una dura derrota 4-1 frente a Montevideo City Torque.

O’Higgins va por la fecha 1 de Copa Sudamericana frente a Millonarios – Photosport

¿Dónde ver O’Higgins vs. Boston River?

El partido entre O’Higgins vs. Boston River se juega este martes 28 de abril, desde las 22:00 hrs . de Chile, en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El partido entre los Celestes y El Sastre, será transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN , además estará disponible de manera online en Disney+ Premium, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

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